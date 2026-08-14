Kendry Páez, cerca de ser compañero de Mohamed Salah

Es un hecho que Kendry Páez no continuará en River Plate tras pasar el primer semestre del año en el equipo argentino. Para su futuro, la próxima opción que aparece en el panorama es el Trabzonspor de Turquía, donde milita Mohamed Salah.

La potencial llegada de Kendry Páez al Trabzonspor

Después del Mundial de 2026, donde estuvo presente con la Selección de Ecuador, Kendry Páez retornó a River Plate. Pese a su regreso, el futbolista no quedó dentro de los planes del entrenador Eduardo ‘Chacho’ Coudet, por lo que entrenó apartado de la escuadra principal y no volvió a ser convocado al equipo.

Tras la interrupción de su préstamo, Páez debía volver al Chelsea de Inglaterra, dueño de sus derechos deportivos. Sin embargo, el conjunto británico tampoco contará con él y lo busca para una nueva cesión. De acuerdo al medio argentino TyC Sports, en Turquía se encuentra la principal opción del ecuatoriano.

TyC señaló que el Trabzonspor trabaja en cerrar el préstamo del enganche ecuatoriano. De llegarse a cerrar, este jugará en el cuadro bordó y azul durante la temporada 2026-2027.

¿Cómo es Trabzonspor, el equipo que fichó a Mohamed Salah y busca a Kendry Páez?

El Trabzonspor fue fundado en 1967 y se ubica en la ciudad turca de Trebisonda. Entre su palmarés cuenta con siete ligas de Turquía, 10 copas y Supercopas y cinco Copas Presidente (torneo ya extinto). Su actual entrenador es Fatih Tekke.

De cara a la nueva temporada, la escuadra hizo resonar el balompié de su país con dos fichajes. El equipo negoacia con Darwin Núñez y fichó a Mohamed Salah. Ambos coincidieron en el Liverpool de Inglaterra y el último llegó a convertirse en una de las leyendas de la escuadra.

Salah llegó al Liverpool para la temporada 2017-2018 y se mantuvo hasta la 2025-2026. Se marchó como el tercer máximo goleador histórico del club, con 257 dianas. Además, ganó dos Premier League, dos Copas de Liga, una Community Shield, una FA Cup, una Champions, una Supercopa y un Mundial de Clubes.

La etapa de Kendry Páez en River Plate

Kendry Páez llegó a River Plate a finales de enero del 2026 tras un semestre previo, también a préstamo, en Racing de Estrasburgo de Francia. Cuando este arribó al equipo, Marcelo Gallardo se encontraba como director técnico.

Tras la salida de Gallardo, Eduardo Coudet fue quien tomó las riendas del equipo. Con ambos técnicos solo llegó a jugar 14 partidos. En su ciclo registró un gol y una asistencia.