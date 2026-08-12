Marcelo Gallardo suena fuerte para la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador continúa en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Sebastián Beccacece. En medio de ello, desde Argentina, el nombre de Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo asoma como uno de los principales para tomar las riendas del equipo.

Marcelo Gallardo y una reunión con la FEF para la Selección de Ecuador

Este 12 de agosto del 2026, Marcelo Gallardo circuló como candidato para ser entrenador de la Selección de Ecuador. César Merlo, periodista argentino y especialista en fichajes de América, brindó detalles en torno a la potencial llegada del ‘Muñeco‘ a la escuadra.

Merlo señaló que ya han existido contactos entre el estratega y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). En concentro, sostuvo que el entrenador se reunió con Francisco Egas, presidente del ente rector del balompié nacional.

Gallardo se encuentra sin equipo tras haberse desvinculado de River Plate en febrero del 2026. A su vez, Egas había señalado con anterioridad que, para finales del mes de agosto, espera contar con un nuevo técnico para la Tri.

Marcelo Gallardo, un histórico DT para River Plate

La salida de Marcelo Gallardo de River Plate se produjo después de que este llevara a cabo su segundo ciclo con el equipo. Asumió el mando del cuadro de la banda roja en 2024 y, aunque no consiguió títulos, su nombre en el plantel es histórico gracias a su primer paso.

La primera vez que Gallardo tomó al club millonario fue en el 2014 y, desde ese año, estuvo hasta el 2022. Con River, el ‘Muñeco’ consiguió levantar 14 títulos. A nivel local ganó tres Copas Argentina, dos Supercopas, la Superliga y un Trofeo de Campeones; internacionalmente, dos Copas Libertadores, una Sudamericana, tres Recopas y una Suruga Bank.

Entre los otros clubes por los que pasó se encuentran Nacional de Uruguay (2011-2012), con el que ganó la liga de aquel país. El único lugar en el cual no consiguió títulos fue en el Al Ittihad, de Arabia Saudita, donde estuvo entre 2023 y 2024.

La Selección de Ecuador busca renovarse tras el Mundial de 2026

La participación de la Selección de Ecuador en el Mundial de 2026 fue la que marcó la salida del último entrenador, Sebastián Beccacece. El conjunto tricolor quedó eliminado en la fase de dieciseisavos de final tras caer por 2-0 con México.

Durante la fase de grupos, la Tri pasó de ronda gracias a que quedó entre los ocho mejores terceros de 12 grupos. Perdió en su debut ante Costa de Marfil, igualó frente a Curazao y venció a Alemania.