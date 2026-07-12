Ecuador ya tiene fecha para anunciar a su nuevo director técnico

La Selección de Ecuador ya trabaja en la búsqueda de su nuevo entrenador. Tras la salida de Sebastián Beccacece al finalizar la participación de la ‘Tri’ en el Mundial 2026, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) inició el proceso para designar al estratega que liderará el próximo ciclo mundialista.

El presidente de la FEF, Francisco Egas, aseguró que el organismo ya tiene definido el plazo para anunciar al nuevo seleccionador.

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¿Cuándo será presentado el nuevo DT de Ecuador?

En una entrevista concedida al programa Políticamente Correcto, Francisco Egas reveló que la intención de la Federación es tener definido al nuevo cuerpo técnico antes de septiembre.

El dirigente explicó que el objetivo es que el entrenador pueda asumir el cargo con tiempo suficiente para preparar las próximas convocatorias y dirigir a la selección durante las últimas fechas FIFA de 2026.

“El entrenador estará antes de las últimas dos fechas FIFA, de septiembre y noviembre, porque debe cumplir con la selección en las convocatorias y en el nuevo proceso”, afirmó Egas.

El perfil que busca la FEF

El presidente de la Federación también explicó cuáles son las características que buscan en el próximo seleccionador.

Según Egas, el nuevo técnico deberá encajar en un perfil específico que permita mantener la competitividad alcanzada por Ecuador en los últimos años y, además, generar ilusión tanto en los futbolistas como en la afición.

“Necesitamos un perfil que sea muy específico para el próximo técnico. Que ilusione a todos y, sobre todo, a nuestros jugadores”, señaló.

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¿Qué pasa con los nombres que han sonado?

Durante las últimas semanas, varios entrenadores han sido vinculados con la selección ecuatoriana. Sin embargo, Francisco Egas aclaró que, por ahora, no existen negociaciones avanzadas con ningún candidato.

Además, desmintió una de las versiones que más fuerza tomó en los últimos días: un posible acercamiento con Marcelo Gallardo.

“Estamos en ese proceso y tomándolo con responsabilidad. No podemos anticiparnos ni adelantarnos. En la prensa se sueltan nombres. No hay negociaciones en marcha. Hablamos con Marcelo Gallardo antes de que llegara Sebastián Beccacece. Tenía un tema familiar y quería quedarse en Argentina, pero en estos días no hemos hablado con él”, explicó.

De esta manera, la FEF continúa analizando opciones para elegir al entrenador que encabezará el nuevo proceso de la selección ecuatoriana de cara a los próximos desafíos internacionales.