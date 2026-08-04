Kendry Páez fue catalogado como una ‘leyenda’ en Ecuador

Kendry Páez sigue sin equipo luego de su participación en el Mundial 2026. Reapareció en las instalaciones de Independiente del Valle, club en el que debutó en 2023 con 15 años, 9 meses y 21 días como una prominente figura juvenil del país.

Kendry Páez visitó Independiente del Valle

Este martes 4 de agosto, Independiente del Valle publicó en sus redes sociales la visita de Kendry Páez a sus instalaciones, luego de dejar el club a mediados de 2025 con destino al Chelsea de Inglaterra, su primera experiencia en el exterior.

En el clip se ve al jugador saludar con personal que labora en el Centro de Alto Rendimiento ubicado en Chillo Jijón, con jugadores juveniles y con referentes del actual plantel como Mateo Carabajal y Junior Sornoza.

Pisó nuevamente la cancha del estadio, recibió la camiseta de la actual temporada con el número 16 en la espalda y, como embajador del club, le fue otorgada una tarjeta que lo convierte en una leyenda.

Te mostramos imágenes de la visita de Kendry Páez 🙌.

Vuelve al valle de los sueños 💙🖤 de visita 🫶💙🖤

Las leyendas 🔝 siempre vuelven a casa 🏡 pic.twitter.com/LLUhfxUOfC — Independiente del Valle (@IDV_EC) August 4, 2026

Páez no estabiliza su carrera

Transfermarkt detalla que el guayaquileño jugó entre 2023 y mediados de 2025, 70 partidos con el primer plantel de los rayados. Anotó 13 goles, dio seis asistencias, recibió ocho tarjetas amarillas y ninguna roja en 4 002 minutos.

Su primer partido fue el sábado 25 de febrero de 2023 en la victoria 3-1 de IDV ante Mushuc Runa en la primera fecha de la Liga Pro con un tanto suyo. Mientras que el último fue el sábado 14 de diciembre de 2024 en la final de vuelta ante Liga de Quito en el Rodrigo Paz.

A medio año de 2025 se marchó al Chelsea, que inmediatamente lo cedió al Racing de Estrasburgo de Francia con la intención de que se adapte al fútbol europeo. Sin embargo, seis meses después recaló en River Plate, donde tampoco logró afianzarse en el equipo principal.

En el Mundial 2026 ingresó a los 79 minutos en lugar de Nilson Angulo ante México por los dieciseisavos de final. Su aporte fue nulo en la eliminación de la Selección de Ecuador en la Copa del Mundo ganada por España.

Para el segundo semestre de este año no fue considerado por Eduardo ‘Chacho’ Coudet para que permanezca en River. Su futuro es incierto y aún no se conoce cuál será el nuevo equipo en el que intente enrumbar su carrera.

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