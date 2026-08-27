Kendry Páez y su padre reaccionaron tras eliminación de River Plate

River Plate, equipo en el que no continuará Kendry Páez, fue eliminado de la Copa Sudamericana por Independiente Santa Fe de Colombia. Tras ello, el futbolista y su padre reaccionaron por medio de sus redes sociales.

La eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

Tras haber empatado por 0-0 en Bogotá ante Independiente Santa Fe, River Plate jugó la definición de la serie en el Monumental de Argentina, durante el miércoles 26 de agosto del 2026. Durante los 90 minutos, los clubes no se hicieron goles y la serie se definió en penales.

En la tanda desde los 12 pasos, las escuadras contabilizaron un total de 11 lanzamientos por cada equipo. En River, el arquero Santiago Beltrán atajó tres, dos de sus compañeros erraron los remates y uno de ellos fue tapado por Weimar Asprilla.

Dada la seguidilla de penales, el último para River fue ejecutado por el mismo Beltrán. Este resbaló durante su ejecución y envió el balón por encima del arquero. Asprilla no se equivocó. anotó y le dio la clasificación al equipo cardenal por 8-7 en la tanda.

¿Qué dijeron Kendry Páez y su padre tras la eliminación de River Plate?

Después de la eliminación de River Plate, tanto Kendry Páez como su padre Ray Oliver Páez se pronunciaron por medio de sus historias de Instagram. Ninguno dio un mensaje explícito tras lo sucedido, aunque el mayor de los Páez utilizó símbolos vinculados al cuadro de la banda roja.

El futbolista publicó un emoticón que exhibe sus dientes apretados sobre un fondo negro (😬). Aquella historia fue eliminada y, después, publicó una junto a Santiago Beltrán durante un entrenamiento y agregó dos emojis de abrazo.

En el caso de Ray Páez, este publicó la frase ‘El tiempo da la razón’. Junto a ella, adjuntó cinco emoticones: uno que reía, otro con la mano mostrando tres dedos, otro con la mano sobre la frente y dos más de gallinas, animales con los que se vincula River y con los que se apoda al equipo.

Kendry Páez no continuará en River Plate

Después de haber llegado a finales de enero del 2026, en condición de préstamo, Kendry Páez no continuará en River Plate. Luego de disputar el Mundial con la Selección de Ecuador, su entrenador Eduardo Coudet decidió no contar con él.

Páez permanece en la escuadra argentina, pero entrena apartado del equipo principal, junto a otro grupo de jugadores que no serán tenidos en cuenta. El volante, que pertenece al Chelsea, tampoco ha sido llamado por los británicos para unirse y aún no encuentra un nuevo equipo.