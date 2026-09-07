Marcelo Gallardo debe tener la ‘venia’ de nueve directivos de la FEF para llegar a Ecuador

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador para los siguientes cuatro años luego de llegar a un acuerdo en lo económico y deportivo, según trascendió desde el viernes 4 de septiembre de 2026. Sin embargo, el contrato aún no está firmado.

Marcelo Gallardo, un nombre en estudio

El nombre de Marcelo Gallardo está sobre la mesa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) como el número uno para que asuma la dirección técnica de la Selección de Ecuador para la Copa América 2028 y las eliminatorias al Mundial 2030.

La vinculación del nuevo cuerpo técnico requiere la aprobación previa del Consejo Directivo de la FEF electo para el periodo 2023-2027. Tras este paso, se oficializará la contratación con miras al debut programado para el 24 de este mes frente a Corea del Sur en Suwon.

Francisco Egas, presidente de la FEF, encabezó este Consejo de nueve miembros que se reunió este lunes 7 en la Casa de la Selección, en Quito. En la cita se expusieron los detalles del proceso de negociación con el DT argentino, llevado a cabo la semana pasada en Madrid, España.

Los otros ocho nombres son Carlos Manzur, en calidad de vicepresidente. Selim Doumet, primer vocal; Rodrigo Espinosa, segundo vocal; María Sol Muñoz, tercera vocal; Omar Estupiñán, cuarto vocal; Amílcar Mantilla, quinto vocal; Lenin Barragán, sexto vocal, y Agustín Delgado, séptimo vocal.

Dentro de este grupo, el ‘Tin’ Delgado destaca como una voz autorizada para analizar al nuevo adiestrador nacional, respaldado por su historial como el segundo goleador histórico de la Tri y mundialista en Corea–Japón 2002 y Alemania 2006.

El espigado exdelantero tiene en su palmarés el haber sido uno de los goleadores, junto a Hernán Crespo, de las eliminatorias para la primera Copa del Mundo en territorio asiático y de ser el primer ecuatoriano en anotar en esta competencia.

El Consejo Directivo electo para el periodo 2027-2031 no debería intervenir en este proceso porque recién se posesionará en enero, aunque el único que no seguirá en el cargo es Delgado. En su lugar ingresará Marlon Granda, presidente de Libertad de Loja.

Gallardo tiene un rendimiento cercano al 60 %

Marcelo Gallardo es considerado el entrenador más exitoso de River Plate e incluso los más identificados con su estilo desde su etapa como jugador creen que es el hombre más influyente de la historia de este club.

Como adiestrador, vivió dos etapas con el equipo de la ‘Banda’. La primera, entre junio de 2014 y diciembre de 2022, y la segunda, desde agosto de 2024 hasta febrero de 2026, la cual se cerró por una serie de resultados desfavorables.

En estas dos etapas dirigió 500 partidos, ganó 265, empató 123 y perdió 112. Su rendimiento de puntos fue del 61,2 %, el segundo más alto luego del 64,9 % de su etapa en Nacional y del 49,4 % en Al-Ittihad. En términos generales, su rendimiento es del 58,5 %.

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