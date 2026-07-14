Francisco Egas arremete con referentes de la Selección de Ecuador

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), rompió el silencio tras la Copa del Mundo de la Selección de Ecuador. El dirigente se refirió al papel de la Tri y arremetió contra leyendas del equipo.

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El mensaje de Francisco Egas a los antiguos referentes de la Selección de Ecuador

El lunes 13 de julio del 2026, Egas brindó declaraciones en Radio Centro. Allí, este fue consultado sobre el tema disciplinario del equipo en el Mundial y si se logró conformar un equipo sin futbolistas problemáticos.

Ante tal situación, Egas no solo destacó el comportamiento de los 26 futbolistas que jugaron la Copa del Mundo, si no que los comparó con otras generaciones. Para hacer el parangón, el dirigente reveló sucesos que involucraban a exjugadores y criticó su accionar.

Francisco Egas rememoró la Copa América de 2019, el primer torneo que vivió como presidente y en el que la Tri se eliminó en fase de grupos. Este había asumido el cargo en febrero y el torneo fue en junio. A raíz de ello, señaló que en ese entonces no existía una cultura de selección.

Egas reveló que los futbolistas de la Selección de Ecuador camuflaban licor en torneos

El presidente de la FEF relató que el viaje de regreso de aquel torneo fue uno de los más duros que ha vivido. El motivo, agregó, fue darse cuenta de actitudes y de que debía cambiar todo en la Federación.

Para ilustrar y argumentar su postura, Egas sostuvo que los futbolistas de ese entonces escondían bebidas alcohólicas. “ Los dirigentes de la Federación estaban de fiesta, de joda, en cualquier otra cosa menos de dirigentes. Los referentes, que muchos de ellos hoy agarran un micrófono y hablan, transportaban tequila con la utilería de la selección, rentaban un cuarto en el mismo hotel para tomar ahí. Prácticas que las habían vuelto comunes”, expuso.

A partir de ese episodio, Egas dijo haberse prometido cambiar esas situaciones. Siete años después, este cree que lo ha logrado y, como muestra de ello, está el ejemplo de la actual Selección de Ecuador.

¿Qué dijo Francisco Egas sobre la Tri en la actualidad?

El titular del ente rector del fútbol nacional señaló que, a pesar de la eliminación mundialista, su regreso a Ecuador fue distinto del de aquella Copa América. Para él, los actuales jugadores están comprometidos con el equipo y por eso realizó la comparación.

“Tal vez nos faltó un partido, tal vez nos faltó hacer un gol, tal vez nos faltó meter más, no desconcentrarnos en el último minuto. Pero ya no nos falta cultura de selección ni amor a la selección. Eso es lo que más tranquilo me tiene para el futuro”, complementó.

Con respecto al papel de la Selección de Ecuador en el Mundial, este señaló que no fue un fracaso. El dirigente puntualizó que el proceso de la Tri fue aplaudido en el exterior y no se logró mantener la regularidad en el certamen.