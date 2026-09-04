Marcelo Gallardo y el estilo de juego que implementará en la Selección de Ecuador

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador y tendrá la misión de liderar el nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030 y la Copa América de 2028.

El argentino llega respaldado por una de las trayectorias más exitosas del fútbol sudamericano, tras convertir a River Plate en uno de los equipos más dominantes del continente. Ahora, el gran interrogante es cómo trasladará esa idea futbolística a la Tri.

Más allá de los esquemas tácticos, Gallardo tiene una identidad muy marcada: intensidad, vocación ofensiva, presión, movilidad y capacidad para adaptar el equipo a diferentes escenarios.

Marcelo Gallardo prioriza los principios antes que un sistema

Uno de los aspectos que más caracteriza al entrenador argentino es su capacidad para adaptarse a cada rival.

A lo largo de su carrera ha utilizado distintos esquemas como el 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-3-2, 4-3-1-2, 3-5-2 e incluso líneas de cinco defensores cuando el contexto del partido lo requería.

Por eso, intentar anticipar cómo jugará Ecuador únicamente a partir de una formación puede resultar engañoso.

El dibujo cambia, pero los principios suelen mantenerse.

Gallardo pretende que sus equipos sean protagonistas, ocupen el campo rival, encuentren espacios para progresar y recuperen rápidamente la pelota después de perderla.

Esa capacidad de modificar nombres, posiciones y estructuras sin abandonar su identidad ha sido una de las características de sus equipos.

Marcelo Gallardo durante su etapa como DT de River Plate.

Un equipo ofensivo, vertical y con movilidad

Los equipos de Gallardo buscan instalarse en campo rival desde el inicio del partido.

Su propuesta combina el juego posicional con una marcada verticalidad. No pretende monopolizar la posesión únicamente para acumular pases, sino utilizar el balón como herramienta para atacar.

Cuando su equipo tiene la pelota, suele priorizar:

Salida limpia desde los defensores y el mediocentro.

Superioridad numérica en el centro del campo.

Jugadores ubicados entre líneas para romper la estructura rival.

Constantes intercambios de posiciones.

Laterales muy profundos y con protagonismo ofensivo.

Cambios rápidos de orientación para atacar los espacios.

Llegada de muchos futbolistas al área rival.

Dependiendo de los futbolistas utilizados, estas ideas pueden provocar que la estructura cambie considerablemente cuando el equipo entra en fase ofensiva.

Un esquema que inicialmente aparece como un 4-3-3 o 4-2-3-1 puede transformarse, con posesión, en distribuciones cercanas al 2-3-5 o 3-2-5, con cinco futbolistas ocupando diferentes alturas y carriles del frente de ataque.

Uno de los recursos consiste en concentrar jugadores en determinados sectores para atraer al rival y posteriormente encontrar espacios en otras zonas del campo.

La presión tras pérdida, una de sus mayores fortalezas

Otra de las señas de identidad del técnico argentino aparece inmediatamente después de perder el balón.

Su primera reacción no es replegarse.

Todo lo contrario.

La prioridad es ejercer una presión intensa para recuperar la posesión en los primeros segundos y volver a atacar.

Ese concepto, conocido como contrapresión o gegenpressing, fue una de las claves del éxito de River Plate durante la era Gallardo.

La estructura ofensiva de sus equipos está diseñada para que siempre haya varios futbolistas cerca del balón, facilitando una recuperación inmediata cuando se pierde la posesión.

Marcelo Gallardo durante su etapa en River Plate.

La apuesta por los jóvenes también será clave en Ecuador

Otro de los pilares del proyecto de Gallardo será el trabajo con las divisiones formativas.

De hecho, una de las solicitudes que realizó durante las conversaciones con la Federación Ecuatoriana de Fútbol fue tener una participación activa en el desarrollo de las selecciones juveniles.

No es una idea nueva. Durante su etapa en River Plate mantuvo una relación constante con las categorías inferiores del club.

El entonces entrenador de la Reserva, Juan José Borrelli, reveló que Gallardo les pidió replicar exactamente la idea futbolística del primer equipo.

“Nos pidió que fuéramos un equipo que atacara directamente y que presionara constantemente cuando no tuviéramos la posesión. También quería que arriesgáramos”, reveló el DT en un artículo publicado por FIFA.

El objetivo era reducir la distancia futbolística entre las categorías formativas y el plantel principal.

De esta manera, los jóvenes que daban el salto encontraban conceptos y comportamientos que ya conocían previamente.

Si Gallardo traslada esa filosofía a Ecuador, la intención será construir una línea de trabajo que conecte a las selecciones juveniles con la absoluta y facilite la incorporación de nuevos talentos durante el camino hacia 2030.

¿Cuándo debutará Marcelo Gallardo con Ecuador?

El estreno oficial de Marcelo Gallardo al frente de la Selección de Ecuador será durante la gira por Asia.

Su primer compromiso está programado para el 24 de septiembre, cuando la Tri enfrente a Corea del Sur.