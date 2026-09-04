¿Cuándo llega Marcelo Gallardo al país para firmar con Ecuador?

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador y Marcelo Gallardo llegaron a un acuerdo para que el argentino sea su próximo entrenador por los siguientes cuatro años, pensando en un proceso que lleve a los tricolores al Mundial 2030. Ahora es esperado en el país.

La Selección de Ecuador espera por Marcelo Gallardo

La Selección de Ecuador, representada por Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y Marcelo Gallardo, tuvieron una intensa semana de negociaciones en Madrid, España, para cerrar el inminente acuerdo.

El jueves 3, el periodista César Luis Merlo reveló que existe un acuerdo total en lo deportivo, quedando pequeños detalles en lo económico por resolver en las siguientes horas. “Salvo una catástrofe, Gallardo será el DT”, mencionó.

La idea de la FEF es que el ‘Muñeco’ firme un contrato por los siguientes cuatro años para que esté al frente de la Tri en las fechas FIFA de amistosos, la Copa América 2028 y las eliminatorias al Mundial 2030, que será organizado por seis países (España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay).

El también periodista Esteban Edul indicó este viernes en ESPN que la idea de la dirigencia ecuatoriana es que la siguiente semana Gallardo llegue al país para firmar el vínculo laboral.

Solventada la parte administrativa, el nacido en Merlo, Buenos Aires, y su equipo de trabajo tendrán que elaborar la primera lista de convocados para su debut pactado para el jueves 24 de este mismo mes ante Corea del Sur en Suwon.

El último partido que dirigió el estratega, de 50 años, en su segundo ciclo al frente de River Plate se disputó el jueves 26 de febrero. En aquel encuentro, correspondiente a la séptima fecha de la liga argentina, el conjunto millonario se impuso con un claro 3-1 ante Banfield en el estadio Monumental.

Durante el Mundial 2026, fue parte del panel de comentaristas de ESPN, pero su participación se cortó anticipadamente por “cuestiones personales” en medio de rumores que lo vinculaban como uno de los candidatos para tomar el mando de Uruguay, rumor que él mismo se encargó de desmentir.

“Me preguntaron adónde iba: no voy a ningún lado. Tengo compromisos asumidos de antes de venir y tengo que responder. No es que me vaya a dirigir a algún lugar, nada que ver. Lo explico para que no se genere ninguna falsa expectativa”, dijo.

Gallardo se suma a la legión argentina en Ecuador

Gallardo será el entrenador número 37 de la Selección de Ecuador en su historia y el noveno argentino luego de Sebastián Beccacece y Gustavo Alfaro con los que clasificó y jugó los dos últimos mundiales de la selección mayor.

Jorge Célico, Gustavo Quinteros, Juan Hohberg, Roberto Oscar Resquín, Juan Gregorio Esperón, Rodolfo Orlandini y Juan Parodi, según datos de Mi Fútbol Ecuador, son los otros argentinos que dirigieron a la Tri desde 1938.

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