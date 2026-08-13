Marcelo Gallardo tienta a la Selección de Ecuador con sus 31 títulos

Marcelo Gallardo en las últimas horas se posicionó como uno de los entrenadores que está en el radar de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para dirigir a la Selección de Ecuador. Su récord como DT de clubes avala su carrera.

Marcelo Gallardo, un DT con buenos números

La carrera de Marcelo Gallardo como entrenador comenzó el 14 de agosto de 2011, cuando tenía 35 años, 62 días después de jugar su último partido como futbolista en Nacional de Uruguay, registrado el 12 de junio ante Defensor Sporting en el estadio Centenario.

Fue ante River Plate en el mismo mítico Centenario. Terminó empatado 3-3 luego de que el ‘Bolso’ arrancó 2-0 abajo en el marcador. Tabaré Viúdez, Richard Porta y el histórico Álvaro ‘Chino’ Recoba anotaron en esa jornada.

Ese fue el punto de partida de una carrera que lo llevó a River Plate en dos etapas y al Al-Ittihad de Arabia Saudita, en lo que fue la experiencia más corta de su exitosa carrera llena de títulos.

En Nacional fue campeón del Campeonato Uruguayo 2011-12 con el mencionado Porta, refuerzo de Independiente del Valle entre 2014 y 2015, quien aportó con 17 tantos, y Christian Núñez, subcampeón con el mismo IDV de la Copa Libertadores en 2016.

Otro integrante de ese plantel vinculado con el fútbol de Ecuador fue Vicente Sánchez, delantero en su etapa de jugador y que, como entrenador, estuvo durante 13 partidos al frente de Emelec, en los que apenas cosechó cuatro victorias.

Fue despedido el 14 de mayo tras un acuerdo con la dirigencia encabezada por José David Jiménez. Su rendimiento fue apenas del 38,4 %, el cual lo mantuvo en 12 de las 13 fechas que dirigió en la zona del hexagonal del descenso.

Luego de ese estreno, el ‘Muñeco’ rápidamente se posicionó como el principal candidato para tomar el lugar dejado por Ramón ‘Pelado’ Díaz en River Plate. El 30 de mayo Enzo Francescoli lo confirmó como el elegido y el 6 de junio asumió oficialmente el cargo.

Gallardo se inmortalizó en River

Marcelo Gallardo es considerado el entrenador más exitoso de River Plate e incluso los más identificados con su estilo desde su etapa como jugador creen que es el hombre más influyente de la historia de este club.

Como adiestrador, vivió dos etapas con el equipo de la ‘Banda’. La primera, entre junio de 2014 y diciembre de 2022, y la segunda, desde agosto de 2024 hasta febrero de 2026, la cual se cerró por una serie de resultados desfavorables.

En estas dos etapas dirigió 500 partidos, ganó 265, empató 123 y perdió 112. Su rendimiento de puntos fue del 61,2 %, el segundo más alto luego del 64,9 % de su etapa en Nacional y del 49,4 % en Al-Ittihad. En términos generales, su rendimiento es del 58,5 %.

Con River ganó los títulos de la Recopa Sudamericana (3), Copa Argentina (3), Copa Libertadores (2), Supercopa Argentina (2), Copa Suruga Bank (1), Trofeo de Campeones (1) y la Primera División (1), todos en su primera etapa. En la segunda se marchó con las manos vacías.

A sus 15 títulos como entrenador les suma los 16 que cosechó como jugador del propio River, Mónaco, Paris Saint–Germain, DC United, Nacional y la Selección de Argentina entre 1993 y 2011, para sumar la envidiable suma de 31 en total.

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