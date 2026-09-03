La Selección de Ecuador tiene un plan B respecto a Marcelo Gallardo

La Selección de Ecuador busca un director técnico y una alternativa aparece en el horizonte en caso de que no se concrete la llegada de Marcelo Gallardo. El entrenador español Roberto Martínez es el plan B para la Tri.

Roberto Martínez, otra opción para la Selección de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) mantiene conversaciones con Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo para su arribo al combinado nacional. Pese a ello, otro nombre saltó a la palestra como opción alternativa al estratega argentino.

Matteo Moretto, periodista especializado en fichajes de Europa, reveló el otro nombre que valora el combinado nacional. Este señaló que Gallardo es el favorito, sin embargo, sostuvo que Roberto Martínez también aparece en la mira.

El DT español quedó libre tras la última Copa del Mundo, en la que dirigió a Portugal y llegó hasta los octavos de final. En tal certamen, el técnico y la escuadra lusa fueron eliminados por España tras haber dejado en dieciseisavos a Croacia. En los grupos igualaron con Colombia, República Democrática del Congo y vencieron a Uzbekistán.

La trayectoria de Roberto Martínez como DT

Roberto Martínez cuenta con un derrotero tanto a nivel de clubes como de selecciones. Entre los equipos que dirigió estuvieron Swansea City, Wigan y Everton; el primero en la tercera y segunda división inglesa y los restantes en la Premier League.

Su salto hacia el fútbol de escuadra nacionales se dio en el 2016, cuando asumió la dirección técnica de Bélgica, selección con la que disputó los Mundiales de 2018 y 2022. Tras aquel último certamen se mudó a Portugal, donde volvió a una nueva Copa del Mundo.

Junto a los belgas consiguió el tercer puesto en el Mundial de Rusia 2018 y con Portugal ganó la Liga de Naciones. A su vez, cuenta con un título de la League One (tercera división de Inglaterra) y una FA Cup como entrenador de clubes.

¿Cuál es el estado de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador?

Este 3 de septiembre, la Selección de Ecuador dio un paso más para hacerse con los servicios de Marcelo Gallardo. El técnico argentino y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya alcanzaron un entendimiento sobre el proyecto deportivo y ahora la negociación se concentra en cerrar las condiciones económicas.

Según el periodista César Merlo, Gallardo volvió a reunirse con Francisco Egas en Madrid y la propuesta contempla un contrato por cuatro años para el ‘Muñeco’ y su cuerpo técnico. El presidente de la FEF incluso se planteó extender su permanencia en España, donde se mantienen la charlas, con la intención de dejar resuelto el acuerdo y definir al reemplazante de Sebastián Beccacece.

Si la negociación llega a buen puerto, Gallardo afrontará su primera experiencia al frente de una selección. Ecuador tiene previsto volver a jugar el 24 de septiembre ante Corea del Sur y luego viajará a Japón para disputar la Copa Kirin, por lo que esos compromisos podrían marcar el inicio del nuevo ciclo del entrenador argentino.