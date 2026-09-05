Marcelo Gallardo y la reacción de Hernán Galíndez por su posible llegada a Ecuador

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo está cerca de convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador, según informaciones atribuidas a su entorno, aunque la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) todavía no ha confirmado oficialmente el acuerdo. Ante la posibilidad de que el técnico argentino asuma el cargo, Hernán Galíndez, uno de los capitanes de la Tri, destacó la importancia que tendría su llegada.

Marcelo Gallardo ilusiona a Hernán Galíndez

Tras la visita de Huracán a Belgrano, el arquero de 39 años valoró la posibilidad de contar con un entrenador como Gallardo. “Muy importante. Sin duda, un técnico de ese nivel -no sé si está ya confirmado- es un paso muy importante para Ecuador”, expresó el dos veces mundialista por la Tricolor a la cadena internacional ESPN.

Galíndez también aseguró que la eventual contratación del argentino genera expectativas dentro del combinado nacional.

“Sin duda, un entrenador de la talla de Gallardo nos hace soñar. Ecuador tiene muy buenos jugadores y sin duda puede ser un paso muy importante hacia adelante”, señaló el guardameta.

El arquero también se refirió a su futuro con la Selección. Recordó que, después del Mundial, había terminado “muy enojado”, aunque posteriormente manifestó que siempre estaría disponible cuando Ecuador lo necesitara.

“Siempre para mí va a ser un privilegio ser parte de la Selección”, añadió Galíndez, argentino nacionalizado ecuatoriano, que suma 39 partidos con la Tri, incluidos siete encuentros en los Mundiales de 2022 y 2026.

¿Qué falta para confirmar a Marcelo Gallardo?

La FEF todavía debe revisar las condiciones y los informes relacionados con los candidatos antes de aprobar oficialmente el nombramiento. Aunque Fabrizio Romano y César Merlo informaron que Gallardo habría aceptado el cargo y existiría un acuerdo de palabra, fuentes de la Federación señalaron que las negociaciones aún no están cerradas.

El argentino sería contratado por cuatro años para liderar el proceso hacia el Mundial 2030. Las conversaciones con Francisco Egas, presidente de la FEF, avanzaron en Madrid y, según Esteban Edul, Gallardo podría llegar a Ecuador durante la semana siguiente para firmar el contrato.

Todavía quedarían detalles económicos por resolver. Si el acuerdo se concreta, el técnico deberá preparar su primera convocatoria y planificar su debut ante Corea del Sur, el 24 de septiembre, en Suwon.

Gallardo afrontaría así su primera experiencia como entrenador de una selección nacional y sería el noveno argentino en dirigir a Ecuador.