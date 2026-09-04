Jordy Caicedo regresó tras suspensión con gol en Huracán

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Jordy Caicedo volvió a jugar con Huracán después de una suspensión de dos partidos y lo hizo con un tanto válido y otro anulado. Gracias a su nuevo gol, el delantero tricolor llegó a los 12 goles en el año con su equipo y a cuatro en el Torneo Clausura de Argentina.

El nuevo gol de Jordy Caicedo en Argentina ante Belgrano

La noche de este viernes 4 de septiembre del 2026, Huracán visitó a Belgrano en Córdoba. En las dos fechas previas ante Deportivo Riestra y Estudiantes de Río Cuarto, donde el ‘Globo’ también cosechó empates, no estuvo presente debido a una sanción por tarjeta roja en la fecha 5, ante Sarmiento de Junín.

Frente al vigente campeón argentino, el cuadro quemero debió sobreponerse tras recibir un gol a los 61 minutos de parte de Nicolás ‘Uvita’ Fernández. Jordy Caicedo consiguió el empate para el equipo quemero en el cierre del compromiso.

A los 84 minutos, Óscar Cortés ingresó desde el costado izquierdo de la cancha. El colombiano penetró en el área y, tras gambetear, tiró un pase al espacio para César Ibáñez. El volante sacó el centro y Caicedo apareció para enviar el balón al fondo de las redes.

Otro gol anulado para el ‘Expreso de Medianoche’ ante Belgrano

Antes del tanto del empate y del gol de apertura de Belgrano, Jordy Caicedo también anotó. Su gol, sin embargo, fue anulado por fuera de juego.

Tras un pase bombeado entre líneas, y la pifia en el cabezazo de despeje de un defensor, el ‘Expreso de Medianoche’ controló, giró y sacó un derechazo hacia el segundo palo del arquero. Tras caer en la maniobra, el ecuatoriano se reincorporó, pero no tuvo margen para el festejo, pues la bandera del juez de línea ya estaba levantada.

Con el empate frente al ‘Pirata’, Huracán quedó en la novena posición del Grupo B del Torneo Clausura, con 10 puntos. Dentro del certamen ha ganado dos partidos, ha perdido la misma cantidad y acumula cuatro empates.

Jordy Caicedo, el goleador de Huracán en el 2026

Jordy Caicedo llegó a Huracán en enero del 2026 tras un último paso en el Sporting Gijón, en la segunda división de España. Atlas, dueño de sus derechos económicos, decidió cederlo al ‘Globo’ con una opción de compra al final de la temporada.

En el Apertura de la Superliga Argentina, el delantero ecuatoriano consiguió anotar ocho tantos y fue el segundo máximo goleador, a dos tantos de Gabriel Ávalos. Con los cuatro del vigente torneo corto, Caicedo ya suma 12.

Sus números lo ponen como el futbolista tricolor con más tantos en una sola temporada (año calendario) en Argentina. Antes, aquel récord lo poseía Jaime Ayoví, quien llegó a marcar nueve con Godoy Cruz; sin embargo, la ‘Yoya’ aún es el tricolor con más tantos en total en Argentina (27).