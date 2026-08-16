Jordy Caicedo fue expulsado por agredir a un rival con su cabeza

Jordy Caicedo fue expulsado la tarde de este domingo 16 de agosto de 2026 en el partido que Huracán perdió por 2-0 en su visita a Sarmiento, por la quinta fecha del grupo B de la Primera División de Argentina.

Jordy Caicedo no tuvo una buena tarde

Jordy Caicedo fue el foco de atención de Huracán durante toda la semana, luego de haber anotado los dos goles con los que derrotaron 2-0 a San Lorenzo en el estadio Nuevo Gasómetro el pasado domingo 9, en uno de los clásicos del fútbol argentino.

Sin embargo, una semana después, su presentación estuvo lejos de ser brillante en la visita al Club Atlético Sarmiento en el estadio Eva Perón, escenario ubicado a poco menos de 300 km de Buenos Aires.

El ecuatoriano estuvo en el terreno de juego hasta el minuto 66, cuando fue expulsado por agredir a Juan Manuel Insaurralde, veterano defensa central de 41 años con pasado en clubes como Boca Juniors, Independiente de Avellaneda, Newell’s Old Boys, entre otros.

La acción se produjo cuando el balón estaba lejos de ambos protagonistas. Insaurralde empujó a Caicedo, quien reaccionó de inmediato: se acercó y le lanzó un cabezazo en el rostro, provocando que el zaguero cayera al piso.

La transmisión oficial no captó el momento en vivo y tampoco quedó claro si llegó a impactarlo, pero el grito del defensor alertó a los periodistas y al juez central Hernán Mastrángelo, quien le mostró la tarjeta roja sin dudarlo de forma directa.

Caicedo negó en todo momento la agresión contra el argentino; sin embargo, la intención fue suficiente para dejar el campo de juego, ante el lamento de su entrenador Diego Martínez y la de sus compañeros.

El delantero de 28 años se perderá la sexta jornada ante Deportivo Riestra, el próximo sábado 22, a la espera de la sanción definitiva. En caso de recibir dos fechas de suspensión, tampoco podrá estar en la séptima jornada, cuando reciban a Estudiantes de Río Cuarto.

🟥🫤 ¡VIO LA ROJA!

🇪🇨 Jordy Caicedo reaccionó con un cabezazo contra Insaurralde y el central lo expulsó, en la derrota parcial de Huracán ante Sarmiento.



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Goles de Caicedo en Argentina

Rival Goles vs. San Lorenzo 3 vs. Banfield 2 vs. Independiente Rivadavia 1 vs. Atlético Tucumán 1 vs. River Plate 1 vs. Gimnasia 1 vs. Rosario Central 1 vs. Tigre 1

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