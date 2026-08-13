Marcelo Tinelli criticó duramente la celebración de Jordy Caicedo

Marcelo Tinelli, empresario, conductor, productor, locutor de radio y exdirigente de San Lorenzo, arremetió en contra de Jordy Caicedo, jugador de Huracán, por su festejo del ‘Topo Gigio’ en el clásico del pasado domingo 9 de agosto de 2026.

Marcelo Tinelli arremetió en contra de Jordy Caicedo

Marcelo Tinelli expuso su malestar en contra de Jordy Caicedo el miércoles 12 en el podcast ‘Paren La Mano’, que se emite en YouTube por Vorterix, canal que cuenta con cerca de un millón de suscriptores en esta plataforma.

Tinelli se mostró disgustado por la forma en la que San Lorenzo perdió en el clásico ante su eterno rival en condición de local luego de 25 años. “Ver a San Lorenzo en esa situación no me gustó para nada”, mencionó.

Luego descargó su enojo en contra del delantero ecuatoriano, autor de los goles con los que el ‘Globo’ se impuso a su clásico rival con polémica de por medio por su festejo frente a la hinchada local.

Afirmó que el primer gol no debió subir al marcador por considerar que existió una “plancha” no sancionada por el equipo arbitral, el cual convalidó el tanto para su sorpresa.

“(…) parece la mano de Dios de Maradona, nadie reclamó, él (Caicedo) mira al costado al línea y luego va a gritar gol”, analizó sobre el tanto que se marcó al cierre de los primeros 45 minutos.

Para Tinelli, Caicedo debió ser expulsado

A criterio del experimentado conductor, el delantero de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 debió ser expulsado luego de haber realizado el célebre festejo del ‘Topo Gigio’.

“Es una provocación impresionante al lado de la hinchada y es un acto para mí de roja directa, no tengo ninguna duda cuando veía el partido”, agregó el exdirigente del conjunto ‘cuervo’.

Refirió que existe una diferencia entre el mismo festejo realizado por Leandro Paredes en el estadio Monumental de River Plate cuando anotó el tanto de penal con el que Boca Juniors ganó el clásico argentino el pasado 19 de abril.

Sostuvo que la distancia que hay entre la cancha y la tribuna en el estadio de River y el de San Lorenzo hace que el festejo de Paredes no sea considerado como una provocación y el de Caicedo sí.

También tuvo tiempo para hacer su descargo en contra de la community manager de Huracán, quien grabó el festejo del delantero, y sobre la forma como festejaron la victoria en las redes sociales.

Finalmente, señaló que no cree en las disculpas que Caicedo ofreció a los hinchas y jugadores de San Lorenzo al finalizar el encuentro. “No le creo porque un minuto antes estaban cantando ‘un minuto de silencio para…’. No le creo nada”, enfatizó.

Los goles de Caicedo

Te recomendamos: