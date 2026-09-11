Marcelo Gallardo apareció como DT de Ecuador en la FIFA y luego fue retirado

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo apareció como entrenador de la Selección de Ecuador en una sección de la FIFA relacionada con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Sin embargo, horas después de este 11 de septiembre, el nombre del técnico argentino ya no constaba en la información publicada por el organismo.

Durante la mañana, el registro de la FIFA incluía a Gallardo como director técnico de la Tricolor. Antes del mediodía, el dato había sido retirado. En el apartado correspondiente a los integrantes de la FEF sí constaban los nombres de los principales dirigentes y técnicos de las selecciones ecuatorianas, entre ellos Eduardo Moscoso, entrenador de la sub-20 femenina que participa en el Mundial de la categoría.

Marcelo Gallardo y las negociaciones con Ecuador

La aparición de Marcelo Gallardo en la información de la FIFA se produjo en el contexto de las negociaciones realizadas la semana pasada en Madrid entre el entrenador argentino y Francisco Egas, presidente de la FEF.

Egas y Gallardo alcanzaron un acuerdo, aunque todavía quedaban detalles por definir y falta la firma del contrato. Por esta razón, la FEF todavía no ha realizado un anuncio oficial sobre el nuevo entrenador.

El proyecto contempla que Gallardo dirija a Ecuador durante la Copa América 2028 y las eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Si se concreta su contratación, el argentino se convertiría en el entrenador número 37 en la historia de la selección.

Gallardo, de 50 años, tiene 15 años de experiencia como director técnico. Inició su carrera en Nacional de Uruguay en 2011 y posteriormente dirigió a River Plate, con el que conquistó 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores.

El argentino también tuvo un paso por Al-Ittihad de Arabia Saudita. No cuenta con experiencia como entrenador de una selección nacional, aunque fue futbolista internacional con Argentina y disputó los Mundiales de 1998 y 2002.

Captura de pantalla de la página de la FIFA, en el apartado de Ecuador, en la que ya no aparece el nombre de Marcelo Gallardo.