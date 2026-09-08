Marcelo Gallardo aún no firma con la Selección de Ecuador

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo aún no es oficialmente el entrenador de la Selección de Ecuador, pese a que existe un acuerdo verbal con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) alcanzado la semana pasada en Madrid, España. Su carpeta aún sigue en análisis.

Marcelo Gallardo aguarda por la firma

Marcelo Gallardo y Francisco Egas, presidente de la FEF, llegaron a un acuerdo en lo económico y deportivo el pasado viernes 4 de septiembre de 2026, según confirmaron especialistas en transferencias como César Luis Merlo y Fabrizio Romano.

Desde Argentina, periodistas allegados a River Plate, antiguo club de Gallardo, también confirmaron que las negociaciones terminaron satisfactoriamente con el sí del DT para que tome el mando de la Tri para la Copa América 2028 y las eliminatorias para el Mundial 2030.

Sin embargo, la firma del contrato aún no está oficializada, se mantiene en un compás de espera y aún no existe una fecha para que esto suceda.

Francisco Egas encabeza este Consejo junto a Carlos Manzur, en calidad de vicepresidente. Selim Doumet, primer vocal; Rodrigo Espinosa, segundo vocal; María Sol Muñoz, tercera vocal; Omar Estupiñán, cuarto vocal; Amílcar Mantilla, quinto vocal; Lenin Barragán, sexto vocal, y Agustín Delgado, séptimo vocal.

En caso de ser aprobado, el entrenador de 50 años procederá a la firma, se hará su presentación y debutará el jueves 24 de este mismo mes en un amistoso ante Corea del Sur en Suwon. En caso de no haber un consenso, se deberá buscar otro candidato.

Gallardo debutó como DT hace 15 años

Marcelo Gallardo tuvo su estreno como entrenador hace 15 años con Nacional de Uruguay. Lo hizo solo un par de meses después de haber puesto punto final a su carrera como futbolista, la cual empezó en 1993 en River Plate.

Fue un domingo 14 de agosto de 2011 en la primera fecha del Campeonato Uruguayo, con un empate 3-3 ante River Plate de Montevideo en el mítico y legendario Estadio Centenario, la cuna de la Copa del Mundo de selecciones.

Su primera alineación fue con Rodrigo Muñoz; Jádson Viera, Alexis Rolín y Diego Placente; Facundo Píriz, Maximiliano Calzada (Nicolás López), Raúl Poclaba (Gabriel Marques), Matías Cabrera y Matías Sosa (Álvaro Recoba); Tabaré Viúdez y Richard Porta.

El primer tiempo fue para el olvido porque los locales, dirigidos por Guillermo Almada —campeón de Ecuador en 2016 con Barcelona SC—, se fueron al descanso con un marcador a su favor de 2-0 con los goles de Janderson y Pablo Olivera.

En el segundo tiempo la historia cambió y en 31 minutos anotaron tres goles por intermedio de Viúdez, Porta y Recoba. Maureen Franco, a los 88, colocó el definitivo 3-3 para un duelo cargado de goles y emociones fuertes.

Ese fue el inicio de una carrera que en esa misma brillante temporada cerró con la obtención de su primer título. Luego tuvo dos etapas en River Plate, club con el que ganó 14 títulos, y un paso por el Al-Ittihad de Arabia Saudita, en el que se quedó con las manos vacías.

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