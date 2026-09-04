Marcelo Gallardo enfrentó una sola vez a Ecuador como jugador

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador para los siguientes cuatro años. En su etapa de jugador fue seleccionado de su país y enfrentó una sola vez a la escuadra que ahora dirigirá.

Marcelo Gallardo tuvo un auspicioso debut en Argentina

Marcelo Daniel Gallardo debutó con la Selección de Argentina el 16 de junio de 1994 con 18 años, nueve meses y 29 días. Daniel Alberto Passarella fue el encargado de darle los primeros minutos en el equipo nacional.

Fue en un amistoso ante Chile disputado en el Estadio Nacional de Santiago ante más de 21 000 espectadores, según datos registrados por Transfermarkt, en los primeros partidos de la escuadra ‘albiceleste’ sin Diego Armando Maradona.

El ‘Muñeco’ arrancó en el banco de suplentes. A los 86 minutos ingresó por Marcelo Espina. En ese momento, el juego ya estaba definido 3-0 para los visitantes gracias a los goles de Sebastián Rambert, Espina y Marcelo Escudero.

Passarella alineó con Carlos Bossio; Rodolfo Arruabarrena, Roberto Fabián Ayala, Néstor Fabbri y Javier Zanetti; Hugo Pérez, Christian Bassedas, Escudero (Nelson Vivas) y Espina (Marcelo Gallardo); Rambert (José Oscar Flores) y Arnaldo Ariel Ortega (Luis Alberto Carranza).

Los chilenos, dirigidos por el croata Mirko Jozic, formaron con Marcelo Ramírez; Miguel Ardiman, Javier Margas y Ricardo Rojas (Pedro Reyes); Fabián Estay, Mario Lepe (Raimundo Tupper), Nelson Parraguez (Gabriel Mendoza), Miguel Ramírez (Juan Manuel Silva) y Patricio Yáñez; Rodrigo Barrera y Pedro González (Miguel Rojas).

Los dos primeros goles de los 14 que anotó en sus 44 juegos como seleccionado nacional fueron el 14 de febrero de 1995 en un amistoso ante Bulgaria en el estadio mundialista Malvinas Argentinas de Mendoza.

Sus tantos se registraron a los 33 y 36 minutos del primer tiempo. Zlatko Yankov, en propia puerta, y Rambert completaron los cuatro tantos. El descuento visitante fue obra de Nasko Sirakov, el capitán en esa jornada.

Los últimos 45 minutos con su país los disputó el 30 de abril de 2003 en otro amistoso frente a Libia en el June Stadium ubicado en El Cairo, Egipto. El polémico Marcelo Bielsa era el entrenador en esa época.

Gallardo ingresó en el inicio del segundo tiempo en lugar de Santiago Solari. Nunca más fue citado, cerrando una etapa en la que también fue mundialista en Francia 1998 (eliminado en cuartos de final) y Corea-Japón 2002 (eliminado en fase de grupos).

Marcelo Gallardo enfrentó a Ecuador en una Copa América

En su trayecto como jugador del combinado de su país, enfrentó una sola vez a Ecuador. Fue el 11 de junio de 1997 en el estadio Félix Capriles de Cochabamba en la fase de grupos de la Copa América de Bolivia.

El ‘Káiser’ lo hizo ingresar en el inicio del segundo tiempo por Gustavo López. El marcador fue 0-0 ante la presencia de más de 17 000 aficionados que se quedaron con las ganas de ver un gol de ambos conjuntos.

Los argentinos formaron con Ignacio González; Mauricio Pellegrino, Pablo Rotchen, Raúl Cardozo y Jorge Martínez; Gustavo Zapata, Claudio Husaín y Rodolfo Cardoso; Gustavo López (Gallardo), Julio Cruz (José Luis Calderón) y Marcelo Delgado.

Los ecuatorianos al mando del colombiano Francisco Maturana compitieron con José Francisco Cevallos; Máximo Tenorio, Luis Capurro y Edmundo Méndez; Juan Carlos Burbano, Héctor Carabalí, Eduardo Smith, Wéllington Sánchez y José Gavica (Vilson Rosero); Edison Maldonado (Eduardo Hurtado) y Cléber Chalá (Ariel Graziani).

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