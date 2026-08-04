La Copa América 2028 mira a Estados Unidos como organizador

La Copa América 2028 aún no tiene definido cuál será el país sede, pero todo apunta a que será nuevamente en los Estados Unidos con un formato totalmente distinto al desarrollado hasta la edición 2024.

La Copa América 2028 busca renovarse

La Copa América 2028 está a menos de dos años de su realización. La sede debe anunciarse oficialmente en las siguientes semanas, pero aún no se tiene la certeza de dónde se jugará o cuál será el formato.

The Times publicó en diciembre del año pasado que la intención de la Conmebol es mantener el torneo en los Estados Unidos aprovechando la infraestructura que dejará el Mundial 2026 y al éxito comercial de 2024.

Uno de los cambios más llamativos, según el medio británico, sería en el formato, pasando de las 16 selecciones que intervinieron en la anterior edición a 20, ampliando la presencia de combinados de la Concacaf.

En 2024 intervinieron México, Estados Unidos, Panamá, Canadá, Costa Rica y Jamaica, que alcanzaron su cupo mediante la Liga de Naciones ganada por los estadounidenses, que en la final derrotaron a México por 2-0.

Otras de las novedades estarían ligada a que su realización sería a la par de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, programados del viernes 14 al domingo 30 de julio.

Ecuador sigue sin recibir su Copa América

En 1986, la Conmebol decidió que la Copa América se celebraría cada dos años en sedes fijas. Argentina en 1987 fue el primer país escogido para darle forma a esta idea que buscaba darle un nuevo impulso a este torneo, el más antiguo de selecciones.

Luego se sucedieron Brasil en 1989, Chile en 1991, Ecuador en 1993, Uruguay en 1995, Bolivia en 1997, Paraguay en 1999, Colombia en 2001, Perú en 2004 y Venezuela en 2007, con lo que se terminó por primera vez la rotación de la sede.

En 2011 lo repitió Argentina y en 2015 le correspondía a Brasil. Sin embargo, el gigante sudamericano en 2013 organizó la Copa Confederaciones, en 2014 la Copa del Mundo y en 2016 los Juegos Olímpicos, por lo que intercambió con Chile su organización.

Chile puso en marcha el torneo en 2015 y en 2016 la Conmebol decidió celebrar el Centenario en Estados Unidos, siendo la primera vez que el torneo abandonaba Sudamérica para dar paso a una competencia que celebraba su fundación hace 100 años.

En 2019, Brasil tomó la posta y en 2020 la idea era que Argentina y Colombia la organicen conjuntamente. La pandemia del Covid-19 obligó a que se suspendiera y se trasladara de emergencia a Brasil en 2021.

Con el fin de unificar el calendario principalmente con la UEFA, la Conmebol definió que el torneo se realizaría cada cuatro años, siempre en años pares. La de 2024 fue en Estados Unidos y la de 2028 parecería que también.

Según el orden cronológico original, Ecuador debía organizarla tras Brasil en 2019, pero no pudo hacerlo en 2021, 2024 y 2028 .

La última vez que se habló de la opción de que Ecuador sea anfitrión del torneo fue el jueves 23 de abril en el Congreso Ordinario de la Conmebol realizado en Quito. En este congreso estuvieron presentes Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, máxima autoridad de la Conmebol.

“Hay que estar muy conscientes de que hoy la Copa América no es lo que era hace más de 30 años, cuando la organizamos por última vez. Hoy la Copa América ha crecido muchísimo y las demandas de infraestructura y de logística son muy grandes”, dijo en ese momento Francisco Egas, presidente de la FEF.

“Nosotros siempre estamos abiertos a algo así, pero por ahora hay que decir que el país tendría que trabajar muchísimo para albergar un torneo de esos”, detalló el dirigente, sin ahonda más en el tema.

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