La Copa América podría volver a los Estados Unidos en 2028. Según reveló The Athletic, Conmebol y Concacaf mantienen conversaciones activas para que la próxima edición del torneo continental vuelva a disputarse en suelo norteamericano.

Si el acuerdo se concreta, marcaría la segunda sede consecutiva para el país y la tercera en apenas 12 años. La última vez que la Copa América se jugó en Sudamérica fue en 2021 en Brasil.

La Copa América quiere seguir en Estados Unidos

De acuerdo con el medio estadounidense, varias fuentes involucradas en las negociaciones —que prefirieron permanecer en el anonimato— confirmaron que ambas confederaciones evalúan de manera seria repetir el modelo organizativo de 2024 de la Copa América.

Este modelo permitió que el torneo fuera un éxito deportivo, comercial y de asistencia. En aquella edición, más de 1,6 millones de aficionados asistieron a los 32 partidos del certamen, lo que generó ingresos récord para la Conmebol.

De concretarse el acuerdo, Estados Unidos se convertiría en un anfitrión recurrente del torneo de selecciones más antiguo del mundo, tras haberlo organizado en 2016 y 2024.

Para el 2028, tres de las cinco ediciones habrán tenido a EE. UU. como sede y las dos restantes en Brasil. Chile, en 2015, fue el último país que recibió al torneo por fuera de las dos mencionadas potencias.

Un detalle a considerar es que la edición 2028 coincidiría con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que comenzarán el 14 de julio. Tanto Conmebol como el Comité Olímpico Internacional buscarían evitar que ambos eventos se crucen.

Esto obligaría a ajustar el calendario tradicional del torneo, cuya final en 2024 se disputó justamente el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Argentina y Ecuador son opciones?

Sin embargo, la propuesta no es definitiva. The Athletic señala que la Conmebol también maneja alternativas dentro de Sudamérica, entre ellas Argentina y Ecuador, países con tradición organizativa en este certamen.

En el caso de Argentina, su historia con la Copa América es extensa. Ha sido sede en nueve ocasiones: 1916, 1921, 1925, 1929, 1937, 1946, 1959 (primera edición), 1987 y 2011.

Ecuador, por su parte, ha sido anfitrión en tres ediciones: 1947, 1959 (segundo torneo realizado ese año) y 1993. Esta última fue especialmente significativa porque marcó el inicio de una época de expansión competitiva de este país en el continente.

Pese a estas opciones sudamericanas, la candidatura estadounidense se mantiene como la más sólida, en gran parte por su infraestructura moderna, su capacidad hotelera y, sobre todo, el potencial de ingresos que genera el mercado local.

Además, la experiencia organizativa reciente —incluida la Copa América 2024 y la preparación para el Mundial 2026— fortalece su posición.

Por ahora, no existe una fecha prevista para el anuncio oficial. Pero si las negociaciones avanzan como anticipa The Athletic, la Copa América 2028 volvería a cruzar el hemisferio para instalarse nuevamente en los Estados Unidos y repetir un modelo que, al menos económicamente, ya demostró ser un éxito rotundo.