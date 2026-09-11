Enner Valencia anotó histórico primer gol con Boca Juniors

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Fin a la sequía goleadora. La noche de este viernes 11 de septiembre de 2026, Enner Valencia anotó su primer gol con la camiseta de Boca Juniors ante Central Córdoba por la novena fecha de la liga argentina.

Enner Valencia marcó en su séptimo partido con Boca

Enner Valencia arrancó en el 11 titular de Boca Juniors armado por el histórico Rodolfo Arruabarrena para medirse a Central Córdoba en La Bombonera. Fue el único atacante del sistema 4-2-3-1 ideado por el campeón de la Copa Libertadores en el 2000.

El tanto del ecuatoriano llegó a los 11 minutos del primer tiempo, cuando el marcador era 1-0 a favor de los locales por la anotación del paraguayo Ángel Romero, quien abrió la cuenta apenas a los cinco minutos.

La jugada la gestó por la zona derecha Dylan Gorosito. Sin marca y con un preciso centro, envió el esférico que ‘Superman‘ impactó con su pierna izquierda una vez que superó la marca del defensa central Alejandro Maciel.

Festejó el tanto con sus compañeros mientras la señal de televisión enfocaba a Juan Román Riquelme, presidente del club, y a Óscar Córdoba, también campeones de América en el 2000, quienes estaban en el palco principal del estadio.

Este gol es histórico para el fútbol de Ecuador porque es el primero que anota un jugador de esta nacionalidad con esta camiseta. Raúl Noriega, en su paso por la institución en la década de los 90, no pudo gritar gol.

Al término del primer tiempo, los ‘xeneizes’ se imponen 2-0, con lo que escalan al noveno puesto del grupo A de la tabla de posiciones con 14 puntos, quedando a tres de Vélez y Defensa y Justicia, los líderes de esta zona.

¡¡ATENCIÓN ECUADOR!! ¡¡ENNER VALENCIA APARECIÓ EN SOLEDAD TRAS EL CENTRO DE GOROSITO Y MARCÓ EL 2-0 DE BOCA VS. CENTRAL CÓRDOBA!! ¡Estreno goleador en el Xeneize para él!



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Valencia no marcaba desde mayo

Valencia rompió su sequía goleadora en el séptimo partido, repartidos en cuatro la liga argentina, dos de la Copa Sudamericana y uno de la Copa Argentina (en el que falló su penal en la definición ante Vélez Sarsfield).

El último tanto del veterano delantero fue el 10 de mayo de este mismo año con el Pachuca ante Toluca en el Estadio Hidalgo, por la segunda jornada de la liga mexicana y a pocas semanas de participar con Ecuador en el Mundial.

En ese torneo fue titular en los cuatro partidos, pero no pudo anotar ante Costa de Marfil, Curazao, Alemania y México, cerrando su etapa como seleccionado nacional como el máximo goleador con 49 goles en 109 juegos.

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