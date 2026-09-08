Boca ganó, pero Enner Valencia sumó seis partidos sin marcar

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Boca Juniors se impuso 1-0 a Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana jugada la noche de este martes 8 de septiembre de 2026 en el estadio La Bombonera. Enner Valencia jugó, pero sigue sin marcar.

Boca ganó, Enner sigue peleado con el gol

Con un solitario gol del uruguayo Miguel Ángel Merentiel en el minuto 52, Boca Juniors logró una mínima diferencia de 1-0 de cara a la revancha que se disputará el próximo martes 15 en el Estadio Morumbí.

Desde ese instante, Boca se dedicó a manejar el balón y Sao Paulo entró en desesperación para alcanzar el empate, al punto que en el minuto 75 el árbitro Piero Maza observó una dura entrada de Domingos Duarte sobre Leandro Paredes.

El chileno no dudó en mostrarle la tarjeta roja al defensor, que inmediatamente reclamó esa decisión junto al resto de sus compañeros y cuerpo técnico. El VAR intervino e hizo que la decisión inicial se rectifique para complacencia de los brasileños y disgusto de los argentinos.

Con este panorama, Enner Valencia ingresó al terreno de juego a los 85′ en lugar de Alan Velasco. No tuvo acciones de gol y al minuto 90+4 recibió una tarjeta amarilla por una fuerte falta cerca de la mitad de la cancha.

Este es el sexto juego en que el ariete ecuatoriano suma minutos con el ‘xeneize’ sin poder marcar, ahondando su sequía goleadora que lo mantiene en el centro de la crítica de los exigentes hinchas del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Racing Club, Lanús y Gimnasia de Mendoza por la liga argentina; Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina (con un penal fallado en la tanda de definición); Recoleta (octavos) y Sao Paulo (cuartos) son los equipos a los que no les pudo marcar.

Boca el viernes 11 recibirá a Central Córdoba por la novena fecha del torneo local y el martes 15 disputará la revancha contra Sao Paulo en Brasil. El tiempo dirá si en uno de esos dos duelos ‘Superman’ corta la racha negativa ante el arco rival.

Boca Juniors 1-0 Sao Paulo

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