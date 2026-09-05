Enner Valencia fue titular por primera vez con Boca Juniors

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

El delantero ecuatoriano Enner Valencia se destacó con Boca Juniors, este 5 de septiembre del 2026. El atacante fue titular por primera vez desde su llegada al conjunto xeneize y aunque no logró anotar fue clave en el resultado ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El partido corresponde a la octava fecha del Torneo Clausura de la Primera División de Argentina y se disputó desde las 14:30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Fue un empate 2-2.

¿Cómo llegó Enner Valencia a su primera titularidad?

Enner Valencia disputó su quinto partido con Boca Juniors, pero fue el primero que comenzó desde el inicio. El delantero de 36 años todavía no ha conseguido marcar con el conjunto argentino, pero ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza se destacó su actuación.

Ignacio Sabatini, a los 19 minutos, y Esteban Fernández, a los 90+4, anotaron para el equipo local, mientras que por Boca marcaron Alena Velasco, a los 17, y Kevin Zenón, a los 38.

Enner Valencia jugó los 90 minutos y recibió una calificación de 6,6 en el sitio especializado SofaScore. El delantero ecuatoriano fue el único atacante de su equipo, colaboró en labores ofensivas, corrió durante todo el partido y fue reconocido por el DT con su primera titularidad. Además, disputó el encuentro completo.

La presión por anotar

La presión por anotar aumenta para el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador, especialmente después de fallar un penal en la reciente definición ante Vélez Sarsfield por la Copa Argentina.

En esa ocasión, Valencia ingresó a los 61 minutos de ese partido, que terminó 0-0 durante el tiempo reglamentario. En la tanda decisiva fue el tercer ejecutante de Boca, pero su remate fue atajado por Tomás Marchiori.

Boca, sin embargo, consiguió imponerse 4-3 en los penales y avanzó a los cuartos de final. Álvaro Montero fue determinante al detener dos lanzamientos.

Pese a la falta de goles, el técnico Rodolfo Arruabarrena mantiene la confianza en el delantero ecuatoriano. Valencia atraviesa una sequía goleadora de más de 100 días y ahora tendrá la oportunidad de buscar su primer tanto con el club desde el inicio de un encuentro.

¿Cuándo llegó Enner Valencia a Boca Juniors?

El delantero ecuatoriano se incorporó a Boca Juniors el 9 de agosto de 2026 y tiene contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2027.

Su próximo desafío será especialmente importante para recuperar confianza. Después del encuentro ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Boca Juniors afrontará los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a São Paulo.