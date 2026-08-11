Enner Valencia revela cómo llegó a Boca Jrs y coincide con una leyenda

Enner Valencia llegó como refuerzo a Boca Juniors después de una última etapa en México. El delantero ecuatoriano reveló cómo tomó su decisión, sus primeras sensaciones y su representante compartió una foto junto a Juan Román Riquelme, leyenda y presidente del club.

El momento en que Enner Valencia escogió a Boca Juniors y su sentir

El 8 de agosto del 2026, Enner Valencia fue presentado con la camiseta de Boca Juniors. Tras superar sus chequos médicos, el ecuatoriano se dirigió hacia las instalaciones del conjunto xeneize para firmar su contrato. Un día después, este tuvo su primer entrenamiento bajo el mando de Rodolfo de Arruabarrena.

Tras sus primeros días en el club, Valencia conversó con El Canal de Boca, medio oficial de la escuadra argentina. Allí contó que él y su familia se han sentido cómodos tras su arribo y sostuvo que, cuando llegó la oferta auriazul, este no dudó.

“Estoy muy feliz de estar. Cuando me llegó la propuesta nunca lo dudé. Y mi familia está muy feliz de estar acá, así que yo creo que eso es lo más importante. Y ahora, estar al 100 por ciento para estar con todos mis compañeros y poder ayudar desde mi lugar”, manifestó.

Enner Valencia y su encuentro con Juan Román Riquelme

Tras su arribo a Boca Juniors, Gonzalo Vargas —representante de Enner Valencia— también se manifestó por medio de sus redes sociales. El agente subió una serie de fotografías junto al futbolista, así como en las instalaciones del plantel.

En la mayoría de sus postales con Valencia, este último lucía la camiseta del club xeneize antes de la firma de su contrato. Una de ella variaba y contaba con la presencia de un personaje más, Juan Román Riquelme, presidente de Boca e ícono del club.

Riquelme llegó al club como dirigente en el 2020, cuando fue electo como vicepresidente. En el 2023, este derrotó a Mauricio Macri y se erigió como presidente del conjunto xeneize.

Como futbolista, el ‘Toppo Gigio’ llegó en 1996 desde Argentinos Juniors y permaneció hasta el 2002. Regresó en 2007 y estuvo presente hasta el 2014. Con el conjunto de La Bombonera consiguió levantar cinco títulos de primera división, una Copa Argentina, dos Copas Libertadores, una Intercontinental y una Recopa.

¿Cuándo será debutará Valencia en Boca?

El siguiente partido de Boca Juniors será este martes 11 de agosto del 2026 frente a Deportivo Recoleta. Los xeneizes se enfrentarán a la escuadra paraguaya a las 17:00 por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Valencia, sin embargo, no podrá tener sus primeros minutos con Boca en el compromiso internacional. Dada la víspera de su llegada, este no pudo ser inscrito para la llave y su debut deberá aguardar para la Superliga Argentina. En el torneo continetnal podrá hacerlo si su equipo pasa de ronda.

El partido en el cual el ecuatoriano podrá tener sus primeros minutos será el sábado 15 de agosto contra Platense a las 19:15. En la Superliga, los xeneizes ocuán la octava posición del Grupo B del torneo Clausura con cinco puntos en cuatro partidos.