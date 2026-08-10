Enner Valencia entrenó en Boca Juniors, ¿Cuándo debuta?

Enner Valencia fue presentado como nuevo jugador de Boca Juniors el domingo 9 de agosto de 2026 e inmediatamente sumó su primer entrenamiento a las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, pensando en su debut.

¿Cuándo debutará Enner Valencia?

Enner Valencia firmó un contrato con Boca Juniors hasta el 31 de diciembre de 2027. La expectativa gira en torno a saber cuándo será el debut del delantero de 36 años, quien tiene en su hoja de vida ser el goleador histórico de la Selección de Ecuador.

El debut de Valencia no será el martes 11 en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta de Paraguay en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Arruabarrena decidió dejarlo al margen de la convocatoria.

El siguiente compromiso del cuadro ‘xeneize’ será el sábado 15 por la quinta fecha del torneo argentino ante Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López. La opción del debut del ecuatoriano está latente para esa jornada.

TyC Sports detalló que el cuerpo técnico preparó un plan de reacondicionamiento físico para el atacante antes de su debut. Su intención es “llevarlo de a poco” para que se ponga a punto y a la par de sus compañeros.

El medio citado indica que dentro del club “no parecen desesperados” por el debut del atacante ecuatoriano. El resultado del encuentro de ida de la Sudamericana marcará el pulso sobre el primer compromiso del experimentado jugador.

Olé mencionó que, además de la adaptación física, en lo administrativo aún no está habilitado para debutar. Se espera que este lunes llegue el transfer desde el Pachuca, con lo que podrán incluirlo en la lista de buena fe de la Sudamericana.

‘Superman’ jugó su último encuentro oficial el martes 30 de junio con Ecuador ante México por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en el Azteca. Desde ese momento no volvió a competir oficialmente.

‘Superman’ entrenó en Boca

Arrancando en el Predio más lindo de todos 👊⚽️ pic.twitter.com/3V6rrs3R8U — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 9, 2026

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