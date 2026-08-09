Boca Juniors anunció a Enner Valencia y reveló los detalles de su contrato

Enner Valencia ya es oficialmente nuevo jugador de Boca Juniors. El club argentino confirmó este domingo 9 de agosto la incorporación del delantero ecuatoriano, quien afrontará la primera experiencia de su carrera en el fútbol argentino.

El máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador llegó como agente libre, luego de finalizar su vínculo con Pachuca tras la disputa del Mundial 2026.

La oficialización se produjo después de que Valencia superara con éxito los exámenes médicos realizados el sábado 8 de agosto y completara la firma de su contrato con la institución xeneize.

Incluso, antes del anuncio oficial, el atacante estuvo presente en La Bombonera durante el empate 1-1 entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield, donde compartió con sus nuevos compañeros en el camerino una vez finalizado el encuentro.

Los detalles del contrato de Enner Valencia

Boca Juniors informó, a través de un comunicado oficial, que Enner Valencia firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que permanecerá en el club durante una temporada y media.

El ecuatoriano llega para reforzar el ataque del conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo, con el objetivo de aportar experiencia y jerarquía a una plantilla que buscará pelear por la Liga Profesional y la Copa Libertadores.

Además, Valencia se convierte en el segundo futbolista ecuatoriano en vestir la camiseta de Boca Juniors, después de Raúl Noriega, quien defendió los colores del club entre 1993 y 1994.

Comunicado Oficial: Enner Valenciahttps://t.co/mX8Xjq5p6T — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 9, 2026

La destacada carrera de Enner Valencia

A sus 36 años, Enner Valencia llega a Boca Juniors con una amplia trayectoria internacional.

En la última temporada disputó 22 partidos con Pachuca y anotó ocho goles, antes de cerrar su etapa en el fútbol mexicano.

A lo largo de su carrera también defendió las camisetas de Emelec, West Ham United, Everton, Fenerbahçe, Internacional de Porto Alegre, Tigres UANL y Pachuca.

En total, acumula más de 190 goles, cerca de 70 asistencias y nueve títulos a nivel de clubes.

Con la Selección de Ecuador disputó tres Copas del Mundo y cinco ediciones de la Copa América, además de consolidarse como el máximo goleador histórico de la Tri, con 49 anotaciones.

Ahora, el atacante ecuatoriano inicia un nuevo desafío en uno de los clubes más grandes y populares de Sudamérica, con la misión de convertirse en el referente ofensivo que busca la afición xeneize.