Enner Valencia firmó los brazos de hinchas de Boca Juniors: ¿se tatuarán su autógrafo?

La llegada de Enner Valencia a Boca Juniors ha despertado una enorme expectativa entre los hinchas del club argentino. El delantero ecuatoriano arribó este sábado 8 de agosto a Buenos Aires para cumplir con los exámenes médicos y firmar su contrato con el conjunto xeneize.

Apenas salió del aeropuerto y posteriormente del centro médico donde realizó los chequeos, decenas de aficionados lo esperaban para fotografiarse con él, pedirle camisetas autografiadas y llevarse un recuerdo de quien está a un paso de convertirse oficialmente en el segundo ecuatoriano en vestir la camiseta de Boca.

Sin embargo, una escena llamó especialmente la atención.

¿Los primeros tatuajes de Enner Valencia en Boca?

A la salida de los exámenes médicos, cinco jóvenes le pidieron a Enner Valencia que les firmara directamente el antebrazo.

El goleador histórico de la Selección de Ecuador aceptó la petición y estampó su firma sobre la piel de los aficionados.

Minutos después, en declaraciones para ESPN durante la transmisión de SportsCenter, los propios hinchas confirmaron que no se trataba de un recuerdo temporal.

Su intención es tatuarse el autógrafo de Enner Valencia para conservarlo de forma permanente.

Los aficionados también manifestaron su entusiasmo por la llegada del delantero ecuatoriano y aseguraron que esperan que se convierta en el goleador que necesita Boca Juniors.

Estos fanáticos de Boca hablaron con @EmilianoRaddi y confirmaron que… ¡se van a tatuar la firma de Enner Valencia! 😱 pic.twitter.com/t6W6p7yfkR — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026

Las primeras palabras de Enner Valencia en Argentina

A su llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza, Enner Valencia habló por primera vez con la prensa argentina y no ocultó su emoción por comenzar esta nueva etapa de su carrera.

“La verdad, muy feliz de poder llegar a Argentina. Vamos a prepararnos y a vivir lo que significa estar en Boca. Sabemos desde afuera la locura que genera este club; ahora queremos vivirlo desde adentro y que sea con mucha felicidad”, expresó el atacante.

Será la primera experiencia del máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador en el fútbol argentino.

Durante sus declaraciones, Valencia también reveló que rechazó la posibilidad de regresar a Emelec, el club donde inició su carrera profesional.

El delantero explicó que tanto él como su familia ya se habían instalado nuevamente en Ecuador y que todo apuntaba a un regreso al conjunto eléctrico.

“Rechacé a mi club, Emelec. Fue difícil porque por primera vez regresamos con toda la familia y todas nuestras cosas a Ecuador. Parecía que nos íbamos a quedar, pero cuando apareció Boca es imposible decirle que no”, confesó.

URGENTE: LA PALABRA OFICIAL DE ENNER #VALENCIA



“Rechace la oferta del club de donde nací, EMELEC para poder VENIR A BOCA”



“Después del mundial estuve un poco parado, pero me empecé a entrenar con un PF” pic.twitter.com/2TOHq9GxuU — Boca Info (@Labocatw) August 8, 2026

¿Cuándo debutaría Enner Valencia?

Valencia también aseguró que, tras su participación en el Mundial de 2026, se encuentra en buenas condiciones físicas y espera incorporarse cuanto antes al plantel para estar disponible lo más rápido posible.

Una vez complete la revisión médica y firme su contrato, el delantero ecuatoriano quedará oficialmente vinculado a Boca Juniors por los próximos 18 meses, en lo que será su primera experiencia en el fútbol argentino.