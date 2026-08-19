Enner Valencia se llevó elogios tras su debut en Boca Juniors

Enner Valencia debutó con Boca Juniors en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta. Aunque el delantero no marcó, su equipo venció por una goleada de 4-0 (7-1 global) y este recibió elogios del DT Rodolfo Arruabarrena.

El partido de Enner Valencia con Boca Juniors

Tras haber ganado por 3-1 en Buenos Aires, en la ida, Boca Juniors visitó Paraguay para enfrentarse al Recoleta. En la vuelta, el equipo consiguió hacer tres tantos, antes del ingreso de Valencia, gracias a Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

A los 56′, Valencia sustituyó a Merentiel como centrodelantero. En los tres partidos previos del equipo, uno de Superliga Argentina y dos de Sudamericana, el tricolor ya se había unido a la escuadra, pero aún no había sido convocado debido a su proceso de adaptación.

Después de su ingreso en el partido ante Recoleta, un gol más llegó por intermedio de Alan Velasco. La jugada más clara que tuvo el delantero ecuatoriano fue a los 90+2. Allí, Valencia recibió un pase dentro del área y quedó mano a mano con el arquero. El delantero, sin embargo, no pudo mantener el control del balón y, al momento de definir, intentó brindar un pase al costado que fue errado.

El estreno de Valencia se produjo después de más de un mes sin actividad en el terrerno de juego. Su última presentación fue con la Selección de Ecuador, ante México, en los dieciseisavos del Mundial durante el 30 de junio.

¿Cómo vio el DT de Boca Juniors a Enner Valencia?

Después del partido, Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca Juniors, se refirió al rendimiento de su equipo y al de Enner Valencia. El entrenador argentino no tuvo reparo en destacar el desempeño del futbolista ecuatoriano.

“A Enner lo vi bien. Entró en un momento del partido con ritmo y es difícil, pero entró… Mostró algunas cosas. No estuvimos tan precisos con él en el contragolpe, pero lo vamos viendo bien, si no, no lo hubiese puesto“, manifestó el entrenador.

Arruabarrena también señaló que Valencia aún no está al 100% y es consciente de ello y autocrítico. A su vez, manifestó que en los entrenamientos siempre intenta mejorar su parte física y que la jerarquía con la que cuenta es notoria.

¿Cuándo volverá a jugar Enner Valencia con Boca Juniors?

Después de la victoria de Boca Juniors frente a Deportivo Recoleta, Enner Valencia y los xeneizes tendrán su siguiente partido en la Superliga Argentina. El compromiso será frente a Racing, donde también milita el ecuatoriano Alberto Campo.

El cotejo contra la ‘Academia‘ será el domingo 23 de agosto de 2026 en el Cilindro de Avellaneda. A partir de las 19:30 se moverá el balón.

En el Grupo A del torneo Clausura de la Superliga Argentina, Boca Juniors ocupa la décima posición con seis puntos. A su vez, los albiazules ocupan la duodécima posición del Grupo B con cuatro unidades.