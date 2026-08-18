Enner Valencia debutó con Boca Juniors en goleada por la Copa Sudamericana

La espera terminó para Enner Valencia. Poco más de una semana después de ser presentado como refuerzo de Boca Juniors, el delantero ecuatoriano tuvo su primera aparición oficial con la camiseta azul y oro.

Valencia debutó este martes 18 de agosto durante la goleada 4-0 de Boca Juniors sobre Deportivo Recoleta de Paraguay, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El excapitán de la Selección de Ecuador ingresó durante el segundo tiempo y disputó más de 30 minutos. No convirtió en su estreno, pero participó de un encuentro que Boca dominó y que terminó con su clasificación a los cuartos de final.

El conjunto Xeneize cerró la serie con un marcador global de 7-1, después de imponerse 3-1 en el partido de ida, en Buenos Aires.

¿Cómo fue el debut de Enner Valencia con Boca Juniors?

Enner Valencia comenzó el partido frente a Deportivo Recoleta entre los suplentes y tuvo su oportunidad durante la segunda mitad.

El delantero ecuatoriano ingresó a los 56 minutos en reemplazo del uruguayo Miguel Merentiel, quien había marcado uno de los goles del encuentro y llevaba el brazalete de capitán.

Valencia permaneció más de media hora sobre el terreno de juego y buscó participar en el frente de ataque de Boca Juniors.

El ecuatoriano se involucró en la presión ofensiva y trató de asociarse con sus nuevos compañeros, aunque tuvo pocas oportunidades claras para marcar su primer gol.

El encuentro también representó su regreso a la actividad después de más de un mes sin disputar un partido oficial.

La última presentación de Valencia había sido con la Selección de Ecuador frente a México, en julio, durante el Mundial 2026.

¿Cómo fue la goleada de Boca Juniors ante Deportivo Recoleta?

Boca Juniors afrontó el partido con ventaja después de haber ganado 3-1 en la ida de los octavos de final.

Deportivo Recoleta necesitaba remontar la serie y el conjunto argentino aprovechó los espacios para ampliar la diferencia.

Santiago Ascacíbar abrió el marcador a los 30 minutos.

Antes del descanso, Sebastián Villa convirtió el 2-0 a los 43. Según la información proporcionada, fue su primer gol desde su regreso a Boca Juniors.

En el segundo tiempo apareció Miguel Merentiel. El delantero uruguayo marcó el tercero a los 52 minutos y posteriormente dejó su lugar a Enner Valencia.

Alan Velasco completó la goleada a los 77 minutos y estableció el definitivo 4-0.

El resultado dejó un marcador global de 7-1 a favor de Boca Juniors y aseguró su presencia entre los ocho mejores equipos de la Copa Sudamericana.

¿Contra quién jugará Boca Juniors en los cuartos de final?

Con Deportivo Recoleta eliminado, Boca Juniors deberá esperar para conocer a su siguiente rival en la Copa Sudamericana.

Según el cuadro proporcionado, el conjunto argentino enfrentará en los cuartos de final al ganador de la serie entre São Paulo de Brasil y Bolívar de Bolivia.