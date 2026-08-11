Boca Juniors remonta en Sudamericana, ¿por qué no debutó Enner Valencia?

Boca Juniors jugó la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Deportivo Recoleta. El conjunto xeneize consiguió dar vuelta al marcador e imponerse por 3-1, sin embargo, aún no pudo contar con Enner Valencia en la cancha por una decisión técnica.

La victoria de Boca Juniors sin Enner Valencia en la Copa Sudamericana

A partir de las 17:00 de este martes 11 de agosto del 2026, Boca Juniors se enfrentó a Deportivo Recoleta en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán. El equipo auriazul dejó la ‘Bombonera‘ debido a reparaciones y se hizo presente en la cancha del ‘Globo’.

Pese a que su más reciente fichaje fue el del ecuatoriano Enner Valencia, este no fue incluido entre los convocados. Quien partió como centrodelantero fue el uruguayo Miguel Merentiel.

En el compromiso, el conjunto paraguayo consiguió ponerse por delante gracias a un gol de Pedro Ríos y mantuvo la ventaja hasta el final del primer tiempo. Durante la etapa de complemento, el equipo argentino remontó con goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.

La razón por la que Enner Valencia no estuvo presente en Sudamericana

Enner Valencia fue presentado en Boca Juniors durante el domingo 9 de agosto del 2026 e inmediatamente se sumó a los entrenamientos de la escuadra. El compromiso frente a Deportivo Recoleta estaba pactado para dentro de tres días.

Después de la victoria del plantel argentino, su DT Rodolfo de Arruabarrena explicó cómo se encuentra el futbolista y los motivos de su ausencia. El entrenador enfatizó que este realiza actividades de adaptación, se ha sometido a nuevos estudios y espera que esté al 100% para poder contar con él.

“Está entrenando bien. Llegó hace poco y el primer día tuvo que hacer un trabajillo extra de físico. Hoy ha hecho algunos estudios y, la verdad, está bien. Está trabajando con el grupo y a la vez trabaja una parte específica. Ya veremos, lo charlaremos con él. Yo quiero que esté en condiciones de poder estar a la altura del equipo. Tampoco apurarlo, exigirlo y lesionarlo (…) Ha estado 12 o 15 días de vacaciones, entonces vamos a llevarlo de a poco”, señaló.

¿Qué número utilizará Enner Valencia en la Copa Sudamericana?

Aunque aún no ha debutado, Enner Valencia ya conoce los números que portará durante su estancia en el equipo argentino. El ecuatoriano utilizará el número 13 a nivel liguero y el número 30 en torneos internacionales, de acuerdo a la cadena ESPN.

El siguiente compromiso de Boca Juniors, donde podrá lucir el primer dorsal si así lo decide De Arruabarrena, será el sábado 15 de agosto del 2026. A las 19:15, su elenco se enfrentará a Platense por la quinta fecha del torneo Clausura de la Superliga Argentina.