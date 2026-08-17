Enner Valencia podría debutar con Boca Juniors ante Recoleta por la Copa Sudamericana

Boca Juniors visitará este martes 18 de agosto de 2026 a Recoleta por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un partido que también podría marcar el debut del delantero ecuatoriano Enner Valencia con la camiseta xeneize.

Boca Juniors y Enner Valencia

Boca Juniors llega a Asunción con una ventaja de 3-1 conseguida en el partido de ida.

El equipo argentino parte como favorito para avanzar a los cuartos de final, aunque afrontará la revancha con varias bajas sensibles. No obstante, en la convocatoria para el cotejo de Sudamericana aparece el ecuatoriano Valencia.

Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Leandro Lozano quedaron afectados después del empate 1-1 frente a Platense por el torneo Clausura argentino. Sus ausencias obligan al técnico Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena a analizar variantes para el compromiso.

Dylan Gorosito y Ayrton Costa aparecen como alternativas para reemplazar a Lozano y Pellegrino. Mientras tanto, Camilo Rey Domenech y Tomás Belmonte son las opciones que analiza el entrenador para ocupar el puesto de Paredes.

Enner Valencia

Enner Valencia es otro de los protagonistas de la previa. El atacante ecuatoriano fue presentado por Boca Juniors el 9 de agosto de 2026, después de llegar procedente del Pachuca mexicano. El delantero ya realizó sus primeros entrenamientos y espera ponerse a punto para ayudar al conjunto argentino. Su posible debut genera expectativa entre los aficionados.

Del otro lado, Recoleta no renuncia a la remontada. Su entrenador, Jorge González, reconoció la dificultad de enfrentar a Boca, aunque aseguró que sus jugadores confían en lograr la hazaña. Incluso practicaron penales ante la posibilidad de una definición desde los doce pasos.

¿Cuándo juega Boca Juniors?

El encuentro se disputará desde las 19:00 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El ganador de la serie enfrentará al vencedor de São Paulo y Bolívar.



Con información de EFE