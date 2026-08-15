Alberto Campo se consagró campeón en Argentina y debutó en Racing

Alberto Campo se convirtió la noche del viernes 14 de agosto de 2026 en el tercer ecuatoriano en jugar en el primer equipo de Racing Club de Argentina. Su plus es que lo hace como campeón del Torneo de Reservas y como una prominente promesa juvenil.

¿Quién es Alberto Campo?

Driden Alberto Campo Deusa nació el 14 de septiembre de 2006 en Esmeraldas, provincia de la costa norte de Ecuador, desde donde han salido jugadores mundialistas como Carlos Tenorio, Segundo Alejandro Castillo, Edwin Tenorio, entre otros.

Mide 1.86 m, pesa 71 kg y su pierna hábil es la derecha. Puede jugar como delantero o como extremo a perfil cambiado. Esa posición es en la que encandiló a quienes lo siguen desde que arribó a la institución a inicios de este año.

El domingo 11 de enero, Atlético Samborondón, equipo de la Segunda Categoría del Guayas, anunció en sus redes sociales el traspaso hacia Racing con un emotivo video en el que despedían a uno de sus juveniles con mayor proyección.

“(…) Para nosotros fue un aporte enorme, dentro y fuera de la cancha, y hoy nos llena de alegría verlo crecer y cumplir nuevos objetivos. Gracias, Alberto, por todo lo que dejaste. Esta siempre será tu casa”, escribió el equipo guayasense.

TyC Sports en su sitio web detalla que su arribo no estuvo exento de polémica porque cuando el Atlético Samborondón hizo el anuncio de su transferencia, en la ‘Academia‘ negaron “absolutamente la operación”.

Es que, en cierto punto, no sabían quién era realmente y por qué el CAS confirmó su partida en las redes sociales. Dichas versiones se cruzaron mientras comenzaba su adaptación en el Predio Tita Mattiussi, menciona el medio argentino.

Superado este impase dirigencial, el hábil jugador rápidamente captó la atención de Sebastián “Chirola” Romero, quien lo promovió de inmediato al equipo de reserva, en la que destacó con goles y asistencias.

Campo fue campeón en Argentina

El citado medio detalla que Campo en el primer semestre aportó tres goles y repartió cinco asistencias, lo que le permitió ser uno de los titulares en un equipo que se encaminaba al título.

En los playoffs fue clave en los cuartos de final en el clásico ante Independiente (3-2 con un pase gol suyo), en las semifinales ante Vélez Sarsfield (1-0 con nueva asistencia) y en la final contra River Plate (triunfo 2-1) fue titular para levantar la corona de campeón.

“Gracias a mis compañeros, a los que me trajeron, al cuerpo técnico. Desde el primer día me sentí como en casa. Hay veces que uno puede extrañar a la familia, pero con estos muchachos entendí todo. Ellos son mi familia”, declaró en ese momento.

Campo debutó en primera

Alberto Campo debutó la noche del viernes 14 de agosto de 2026 en el estadio Cilindro de Avellaneda ante Banfield por la quinta jornada de la liga argentina. Ingresó con el número 35 en su espalda a los 60 minutos por Ulises Otigoza.

La derrota 0-1 no opacó el debut del ecuatoriano, que es considerado como uno de los jugadores de mayor proyección para un equipo que en los cinco primeros partidos solo ganó uno, empató otro y perdió los tres restantes.

“Alberto Campo, extremo ecuatoriano categoría 2006, llegó este año a la Academia. Se sumó a 4.ª División, debutó en Reserva y hoy forma parte de un debut histórico. Primer jugador ecuatoriano del Tita en debutar en Primera División“, describió el Instagram de las reservas del popular equipo.

Otro detalle que destaca la publicación es que es el jugador número 121 en debutar en primera surgido desde sus prodigiosas canteras, desde donde salieron campeones del mundo como Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez.

Antes de Campo, Luis Capurro en 1996 y Gustavo Cortez entre 2021 y 2022 son los otros ecuatorianos que también formaron parte de Racing. El primero solo disputó dos partidos oficiales y el segundo no alcanzó a sumar minutos.

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