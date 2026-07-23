Ecuador fuera de la lista de promesas para el Mundial 2030

La FIFA publicó este jueves 23 de julio de 2026 un amplio informe en el que enumera a la nueva generación que en el Mundial 2030 se perfila para ocupar el centro de la escena del fútbol. Una de las novedades es que no consta ningún jugador de Ecuador.

La FIFA eligió a las estrellas del futuro

El Mundial 2026 se cerró el pasado domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey con la consagración de España como campeona al imponerse en el tiempo extra por 1-0 con un tanto de Ferran Torres.

Rodri, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane y Cristiano Ronaldo fueron algunas de las figuras que brillaron en esta edición de la Copa del Mundo, pero detrás de ellos aparece una nueva camada que empuja con fuerza para ganarse un espacio en el 2030.

La FIFA considera que Yan Diomandé (Costa de Marfil) será, junto a otros jóvenes referentes, el rostro de una nueva generación marfileña y liderará a los ‘Elefantes’ en su regreso a la escena mundialista.

El jugador de 19 años de edad del RB Leipzig combina velocidad, habilidad para el uno contra uno y llegada directa al arco, lo que le permitió ganarse un espacio en el equipo absoluto de su país.

El francés Désiré Doué es otro de los nuevos rostros que en el 2030 tienen todas las cartas a su favor para consolidarse dentro de un plantel cargado de talento que buscará en Uruguay, Argentina, Paraguay, España, Portugal y Marruecos volver a levantar el trofeo de campeón.

Doué combina dinamismo, picardía futbolística y gran habilidad para el desborde, con una eficacia goleadora que va en aumento, detalla la FIFA sobre el actual jugador del PSG, en donde ganó la Champions League en las dos últimas temporadas.

Estêvão es uno de los jóvenes talentos sobre los que la alicaída Brasil pone sus esperanzas para volver a reconquistar la corona mundialista, esquiva desde Corea–Japón 2002, ganada por una constelación de estrellas liderada por Ronaldo Nazário.

El delantero de 19 años se destaca por su habilidad y capacidad de anticiparse en situaciones de uno contra uno. Tiene velocidad, manejo cercano del balón y la valentía de buscar soluciones poco convencionales incluso bajo presión, dice la FIFA.

Ningún ecuatoriano en la lista

Arda Güler (Turquía), Gilberto Mora (México), Nico O‘Reilly (Inglaterra), Nico Paz (Argentina), Jonas Urbig (Alemania), Luka Vušković (Croacia) y Lamine Yamal (España) son los otros jugadores que completan el top 10 de las promesas del fútbol mundial.

Yamal es el más adelantado de esta generación por haber alcanzado el título con España, siendo uno de los titulares y protagonistas por la banda derecha. Además, en el FC Barcelona es una pieza clave en el sistema del alemán Hansi Flick.

Pau Cubarsí, también campeón del mundo, Dean Huijsen (España), Franco Mastantuono (Argentina), Endrick (Brasil), Warren Zaïre–Emery (Francia), Ibrahim Mbaye (Senegal), Kenan Yıldız (Turquía), Keisuke Goto (Japón) y Jun-ho Bae (República de Corea) son nombrados por la FIFA en un segundo grupo.

Lennart Karl, Tom Bischof y Assan Ouédraogo (Alemania), Tyler Bindon (Nueva Zelanda) y Nestory Irankunda (Australia) completan esta lista en donde ningún jugador de Ecuador fue considerado.

De la lista de 26 convocados por la Tri para el 2026, solo Kendry Páez, recientemente desvinculado de River Plate, entra en la categoría de sub-23 para la siguiente edición que se inaugurará el sábado 8 de junio de 2030.

Sebastián Beccacece, antiguo entrenador de la Tri, lo hizo ingresar a los 79 minutos cuando la derrota y eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial estaba concretada en el césped del Azteca. No pudo hacer nada para evitarla.

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