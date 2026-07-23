Ecuador ganó casi lo mismo en el Mundial 2026 que en sus cuatro Copas del Mundo anteriores

La participación de Ecuador en el Mundial 2026 dejó sentimientos encontrados. En lo deportivo, la Tricolor quedó lejos del objetivo de firmar la mejor actuación de su historia y se despidió en los dieciseisavos de final.

Sin embargo, fuera de la cancha, el balance fue completamente distinto.

Gracias al histórico incremento de los premios económicos entregados por la FIFA, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) obtuvo el mayor ingreso de su historia en una Copa del Mundo, al punto de recaudar en un solo torneo casi lo mismo que en sus cuatro participaciones mundialistas anteriores juntas.

El Mundial más rentable para Ecuador

Solo por clasificar a la fase de grupos del Mundial 2026, la FIFA entregó a Ecuador 10 millones de dólares.

A ese monto se sumaron 11 millones de dólares más tras la clasificación a los dieciseisavos de final, conseguida luego de la histórica victoria sobre Alemania. Además, 2,5 millones para gastos operativos.

En total, la FEF recibió 23,5 millones de dólares, la cifra más alta que ha obtenido el país en una sola Copa del Mundo.

Nunca antes Ecuador había recibido un premio económico similar por disputar un Mundial.

Casi igualó lo ganado en los cuatro Mundiales anteriores

El crecimiento de los premios entregados por la FIFA queda en evidencia al comparar las cifras históricas.

En sus cuatro Mundiales anteriores, Ecuador recibió aproximadamente 25,5 millones de dólares en total.

En cambio, únicamente en el Mundial 2026 obtuvo 23,5 millones, es decir, cerca del 84 % de todo lo que había ganado en las cuatro ediciones anteriores combinadas.

Premios recibidos por Ecuador en los Mundiales

Corea-Japón 2002: USD 3,4 millones

Alemania 2006: USD 3,6 millones

Brasil 2014: USD 8 millones

Catar 2022: USD 10,5 millones

Mundial 2026: USD 21,5 millones

Así aumentaron los premios de la FIFA

La FIFA incrementó de forma significativa la bolsa económica para el Mundial 2026, el primero con 48 selecciones.

Los premios aumentan conforme cada equipo avanza de ronda:

Participación en fase de grupos: USD 10 millones.

Dieciseisavos de final: USD 11 millones adicionales.

Octavos de final: USD 15 millones.

Cuartos de final: USD 19 millones.

Campeón: USD 40 millones.

Subcampeón: USD 33 millones.

Tercer lugar: USD 29 millones.

Un contraste entre resultados y ganancias

Aunque la generación liderada por varios futbolistas que brillan en Europa llegó al Mundial con la ilusión de superar lo conseguido en Alemania 2006, el rendimiento deportivo no estuvo a la altura de las expectativas.

No obstante, desde el punto de vista económico, la participación resultó histórica.

La eliminación temprana no impidió que Ecuador firmara el Mundial más lucrativo de su historia, beneficiándose del nuevo modelo de distribución de premios implementado por la FIFA.