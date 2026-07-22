Solo un ecuatoriano entre los 100 mejores atacantes del Mundial

Con el Mundial 2026 terminado, solo un futbolista ecuatoriano se ubicó entre los 100 primeros de la clasificación de ataque del FIFA Power Rankings. Nilson Angulo apareció en el puesto 81 de esta categoría.

¿Cómo funciona el ranking de futbolistas de la FIFA en el Mundial?

Desde el inicio del Mundial de 2026, la FIFA implementó un sistema de clasificación individual basado en los datos recopilados durante cada partido.

La medición se dividió entre jugadores de campo y guardametas. Los primeros tuvieron puntuaciones de 0 a 10 en tres categorías independientes: ataque, creatividad y defensa. Los arqueros fueron evaluados en posesión del balón y defensa de la portería.

Los jugadores que disputaron al menos 20 minutos recibieron una calificación al término de cada encuentro y otra correspondiente a su desempeño general en el torneo. Después de cada partido, las clasificaciones fueron actualizadas para comparar su rendimiento con el del resto de futbolistas de la competición.

Los algoritmos fueron desarrollados por el equipo interno de Perspectivas del Rendimiento Futbolístico de la FIFA, bajo la dirección de Arsène Wenger y del Grupo de Estudio Técnico. El procedimiento fue completamente automatizado.

La posición de Nilson Angulo en el Mundial con la Selección de Ecuador

Al término de la Copa del Mundo, la tabla de ataque disponible en el sitio de la FIFA mostró a 317 futbolistas. Aunque la metodología establece que un jugador debe disputar al menos 20 minutos para recibir una calificación, la organización no detalla por qué la clasificación final visible contiene exactamente esa cantidad de nombres.

Nilson Angulo fue el ecuatoriano mejor ubicado en la categoría de ataque, en la posición 81. El extremo recibió puntuaciones de 5,20 en ataque, 5,63 en creatividad y 4,51 en defensa.

Entre los demás ecuatorianos que aparecen en esta tabla se encuentran Pedro Vite, en el puesto 249; Willian Pacho, en el 292; y Alan Franco, en el 317.

Las posiciones corresponden exclusivamente a la clasificación de ataque, aunque la plataforma también muestra las puntuaciones obtenidas por cada jugador en creatividad y defensa.

Hernán Galíndez, entre los mejores en defensa de la portería

En la clasificación de defensa de la portería, Hernán Galíndez se ubicó en el puesto 16. El guardameta de Huracán recibió una puntuación de 5,62 en esta categoría y de 4,10 en posesión del balón.

La tabla visible de defensa de la portería incluyó únicamente a 28 guardametas. La FIFA tampoco explica públicamente por qué la clasificación final muestra esa cantidad.

Los 10 mejores futbolistas atacantes del Mundial 2026

1. Kylian Mbappé (Francia)

2. Jude Bellingham (Inglaterra)

3. Lionel Messi (Argentina)

4. Erling Haaland (Noruega)

5. Ousmane Dembélé (Francia)

6. Charles De Ketelaere (Bélgica)

7. Vinícius Júnior (Brasil)

8. Julián Quiñones (México)

9. Johan Manzambi (Suiza)

10. Harry Kane (Inglaterra)

A pesar de que Kylian Mbappé encabezó la clasificación de ataque, el Balón de Oro adidas del Mundial fue entregado a Rodri, de España. A diferencia del Power Rankings, generado de manera automatizada a partir de los datos de los partidos, este galardón fue concedido por el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA.