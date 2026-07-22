La selección española aclara la fotografía del Mundial 2026

La selección española no eliminó a Donald Trump de la fotografía en la que celebra el título del Mundial 2026, como afirmaron algunas publicaciones.

Así lo determinó Verificat, una plataforma catalana de verificación de datos. Esta aclaración surge tras la difusión de rumores sobre una supuesta manipulación digital de la imagen.

Desmentido de la manipulación digital

Varios medios, incluyendo Marca y Daily Mail, entre otros, señalaron que la imagen fue editada para borrar al presidente de Estados Unidos. Sin embargo, Verificat confirmó que la fotografía publicada por el equipo español fue tomada unos segundos después de que Rodri levantara el trofeo, momento en el que Trump ya se había retirado del centro del podio.

Detalles que confirman la veracidad

Las imágenes de la transmisión de la televisión mostraron que Trump sí estuvo presente durante el primer instante de la celebración, pero abandonó el escenario pocos segundos después. La fotografía difundida por la selección española corresponde a un momento posterior, cuando el mandatario ya no aparecía en el encuadre.

Los detalles como la ubicación de los jugadores y los abrazos coinciden entre la fotografía publicada y los fotogramas de la retransmisión.

Los análisis realizados con herramientas de detección de inteligencia artificial tampoco encontraron indicios de edición o generación artificial en la imagen.

Un triunfo histórico para España

España conquistó el Mundial 2026 y recibió el trofeo en el estadio Nueva York/Nueva Jersey ante 80 mil espectadores. Rodri Hernández, capitán de la selección española, levantó la copa entregada por Donald Trump y Gianni Infantino. ‘La Roja’ derrotó 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres en la prórroga y cerró el torneo con una defensa histórica: solo recibió un tanto en siete partidos.

Después de la entrega de las medallas y del trofeo, Donald Trump se ubicó a la derecha de la fotografía en el instante en que España festejaba el título del Mundial 2026.

Reconocimientos individuales destacados

Rodri fue elegido mejor jugador del Mundial, Pau Cubarsí obtuvo el premio al mejor joven y Unai Simón recibió el Guante de Oro. Sin embargo, Lionel Messi no pudo despedirse con otro título mundial, lo que generó sorpresa entre los aficionados.