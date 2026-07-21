España puede repetir el título en 2030, según la FIFA

España conquistó el pasado domingo 19 de julio de 2026 el segundo título de un Mundial al derrotar en la final en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey a Argentina por 1-0 con un gol de Ferran Torres. Según la FIFA, esto se puede repetir en el 2030 por cuatro razones.

España se perfila como favorita para el 2030

España intentará en el 2030 repetir un logro que solo Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962 consiguieron al cosechar dos títulos de la Copa del Mundo consecutivos. Nadie más lo hizo pese a tener equipos conformados por verdaderas estrellas.

La última que lo intentó fue Argentina con Lionel Messi como máximo líder en su aparición mundialista final. Sin embargo, el tanto de Torres impidió que esa estadística se actualice y ahora habrá que esperar cuatro años más para ver si los españoles lo logran.

La FIFA hizo un análisis sobre las cuatro razones por las que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente puede romper este récord, que parece cada vez más complejo de derribar por la cantidad de talento que aglutina cada selección para la competencia:

Anfitriones:

Organizar el torneo no garantiza la victoria, ni mucho menos, pero es totalmente cierto que la mayoría de los equipos han conseguido sus mejores resultados cuando han organizado la competencia.

Jugar en casa, conocer los estadios y tener al público de tu lado son apoyos importantes que, en caso de igualdad, pueden decantar la balanza de tu lado.

Base joven:

España ha conquistado el título del Mundial con 11 futbolistas con 25 o menos años y solo ocho tienen 30 o más. Cubarsí, Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pubill, Eric García y Víctor Muñoz son jugadores con un presente y un futuro enormes y es impensable pensar en un 2030 sin ellos en el equipo.

Estilo definido:

Desde antes de la Eurocopa 2008 definieron un estilo y una forma de jugar que está por encima incluso del tipo de futbolistas que disponga, aunque es obvio que los centrocampistas que han tenido en estos últimos 18 años han ayudado mucho a sostener esta idea.

Dominar mediante la pelota no es solo la forma de jugar, es la manera que tienen de entender el fútbol. Y tener tan claro el estilo para un equipo es una ventaja enorme ante otros que tendrán que pensar qué es lo que necesitan para ganar.

Luis de la Fuente, intocable:

El seleccionador nacional cogió a un equipo que venía dando tumbos en 2023 y en tres años lo ha hecho campeón de Europa y del mundo. Es, sin duda, el principal artífice del éxito de español.

Su contrato expira en junio de 2028, pero se espera que pronto se acuerde la renovación que asegure su presencia, como poco, hasta el 2030. Tener claro que tienes el entrenador idóneo es otra ventaja importantísima para una selección.

Te recomendamos: