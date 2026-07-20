Se confirma Mundial en Sudamérica con 64 equipos en 2030, ¿en qué países será?

El Mundial de 2026 ya terminó, pero su próxima edición ya tiene sedes y contará con una ampliación de equipos. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anunció confirmó que el certamen tendrá más selecciones y se llevará en tres países sudamericanos.

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El Mundial de 2026 contará con 64 equipos y en Argentina, Uruguay y Paraguay

Este 20 de julio del 2026, un día después de que terminase el Mundial, Alejandro Domínguez se pronunció. Desde sus redes sociales dio el anunció junto a un video.

“¡El próximo se juega en casa! En 2020 se viene el Mundial en Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos“, manifestó.

Una serie de tomas de los Mundiales en Sudamérica y sus equipos en los eventos e adjuntaron. A ello se le sumaron tomas de las ciudades en las que se jugarán los partidos: Montevideo, Buenos Aires y Asunción.

La ampliación de equipos para el Mundial de 2030

El anuncio de Domínguez se da inmediatamente después de que el último Mundial ya hubiese aumentado su cantidad de selecciones. En la edición de 2026, este contó con 48.

El aumento para la pasada Copa del Mundo se dio después de que en sus ediciones previas, desde 1998, solo brindase cupos para 32 selecciones. En el certamen de 48 escuadras, cuya edición de 2026 será la única con tal cantidad, España levantó la copa.

El Mundial se jugará en Sudamérica por primera vez en el siglo XXI

Con el anuncio sobre las sedes en el 2030, el Mundial volverá a jugarse en Sudamérica después de 42 años. La última vez que se jugó en la región fue en 1978, también en Argentina, donde los anfitriones ganaron su primer título.

En el caso de Uruguay, también anfitrión, este volverá a tener un Mundial tras 100 años. Tal país albergó la primera edición del certamen en 1930, donde terminó campeón.

Gracias a la triple candidatura, Paraguay albergará por primera vez en su historia al certamen. Este, además, aseguró su clasificación —al igual que argentinos y uruguayos– en calidad de anfitrión.

La Copa del Mundo también se jugará en Europa

Pese al anuncio de la Conmebol, otros tres países fuera del continente también formarán parte de la organización. España, Portugal y Marruecos fueron quienes ganaron la candidatura para albergar el campeonato.

Después de la designación, la Confederación Sudamericana propuso que también se dé espacio a los tres países en función de los 100 años del torneo. Estos también habían presentado su postulación, con Chile incluido, frente a las naciones europeas y la africana.

Para el certamen, la FIFA no ha confirmado qué compromisos se llevarán a cabo en Europa y cuáles irán para Sudamérica.