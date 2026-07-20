¡Argentina en problemas! FIFA los investigará por los incidentes en la final del Mundial

La FIFA abrió una investigación disciplinaria para esclarecer los incidentes registrados al término de la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a Argentina y conquistó su segunda Copa del Mundo.

Según pudo confirmar la agencia EFE con fuentes del máximo organismo del fútbol mundial, ya fue designado un instructor encargado de analizar todo lo sucedido una vez finalizado el encuentro disputado en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

La FIFA revisará videos y el informe arbitral

Como parte del proceso disciplinario, la FIFA examinará las actas arbitrales, los informes oficiales y las imágenes del partido. Todo estos se realizará antes de determinar si corresponde imponer sanciones a integrantes de la selección argentina de Lionel Messi.

La investigación se centrará en los hechos ocurridos inmediatamente después del pitazo final, cuando los españoles ingresaron al campo para celebrar la victoria

¿Qué ocurrió tras la final?

De acuerdo con los reportes, el defensor argentino Nahuel Molina golpeó con un puñetazo al mediocampista español Rodri Hernández. Esto desencadenó una pelea entre jugadores de ambas selecciones.

En medio de la trifulca, Leandro Paredes fue expulsado por el árbitro.

Además, el asistente técnico de Argentina, Roberto Fabián Ayala, también protagonizó un incidente al empujar al español Dani Olmo, según las imágenes difundidas tras el partido.

Leandro Paredes (der.) agrediendo a Gavi (izq.) tras la final del Mundial 2026. • Foto: Agencia EFE.

Otra acción que será analizada

La FIFA también podría revisar la actitud de varios jugadores argentinos durante la ceremonia de premiación.

Las cámaras captaron a futbolistas de la Albiceleste dando la espalda al escenario y evitando observar el momento en que España levantó el trofeo de campeón del mundo.

Aunque este gesto no constituye necesariamente una infracción disciplinaria, forma parte de las imágenes que circularon ampliamente tras la final.

Nicolás Otamendi y Nahuel Molina (izq.) encarando a Rodri Hernández (der.) tras la final del Mundial 2026. • Foto: Agencia EFE.

¿Qué puede pasar ahora?

El medio británico Sky Sports adelantó que la FIFA investigará formalmente el comportamiento de la selección argentina tras la final.

Una vez concluida la recopilación de pruebas, el instructor presentará un informe al Comité Disciplinario, que decidirá si corresponde abrir un procedimiento formal y aplicar sanciones individuales o colectivas, dependiendo de la gravedad de los hechos comprobados.

Por ahora, la investigación se encuentra en su fase inicial y la FIFA no ha anunciado posibles castigos para los implicados.