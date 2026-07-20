Policías heridos y personas detenidas en disturbios en Argentina

Al menos 15 personas fueron detenidas este domingo por las fuerzas de seguridad durante incidentes que surgieron en el desalojo de aficionados en las inmediaciones del Obelisco de Buenos Aires. Esto ocurrió mientras los hinchas expresaban su apoyo a la selección argentina tras caer por 1-0 ante España en la final del Mundial.

Enfrentamientos y respuesta policial

El intento de la Policía por dispersar a los hinchas desató enfrentamientos. Los aficionados atacaron a las fuerzas de seguridad con botellas y otros objetos, lo que llevó a la Policía a reaccionar con balas de goma y gases lacrimógenos. Cientos de agentes de distintas fuerzas fueron desplegados en la zona, donde también se utilizaron carros hidrantes de la Infantería para despejar a los hinchas con chorros de agua.

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Heridos y atención médica

Según fuentes oficiales citadas por la prensa local, al menos 15 personas fueron detenidas durante los incidentes. Además, 7 policías resultaron heridos con politraumatismos. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó que atendió al menos a 25 personas en distintos puntos de la ciudad por razones como caídas, peleas, traumatismos, ataques de pánico e intoxicaciones por alcohol.

Celebración y apoyo a la selección argentina

A pesar de los disturbios, decenas de miles de argentinos salieron este domingo a las calles para agradecer a su seleccionado por su desempeño en el Mundial 2026. La concentración principal tuvo lugar en el Obelisco, donde una multitud se reunió en una celebración improvisada con instrumentos y fuegos artificiales, cantando y bailando pese a la derrota.

Ambiente festivo en el Obelisco

Minutos después del pitido final que marcó la derrota de Argentina contra España, miles de aficionados se congregaron en sus ciudades o pueblos. En el Obelisco, el ambiente no fue de tristeza sino festivo. Los presentes corearon canciones en apoyo al seleccionado, como ‘Muchachos’ o ‘La cuarta estrella’. Este espíritu se replicó también en otros barrios de la capital argentina y en otras ciudades como Mar del Plata, Córdoba y Bahía Blanca.

Reunión en Rosario

En Rosario, ciudad natal de Lionel Messi, miles se reunieron en el Monumento a la Bandera. Allí se proyectaron los colores de la camiseta argentina y los asistentes hicieron flamear sus banderas.

Más información sobre la final del Mundial 2026

Nota realizada con información de EFE.

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