La Selección de Ecuador tendrá otro Mundial en 2026

La Selección de Ecuador deja atrás su participación en el Mundial 2026, en la que no se cumplió con las expectativas de sus hinchas al caer eliminada en los dieciseisavos de final, pero con otra Copa del Mundo en su horizonte.

La Selección de Ecuador fue subcampeona sudamericana

La Selección de Ecuador femenina sub-20 será la siguiente delegación de fútbol que arme maletas y viaje hasta Polonia para hacer su debut absoluto en un Mundial con un grupo de jóvenes talentos que se preparan para irrumpir en este tipo de torneos.

Para alcanzar el boleto mundialista, la sub-20 se quedó con el segundo lugar del Campeonato Sudamericano en Paraguay, solo por detrás de Brasil, la poderosa escuadra que en el hexagonal final cosechó 13 puntos, superando los 11 de las tricolores.

En la fase de grupos se apoderaron del tercer lugar con dos victorias y dos derrotas. En el hexagonal, su performance mejoró, cosechando tres victorias y dos empates, uno de ellos ante las brasileñas, que fue el partido decisivo para determinar a las campeonas.

Mary Guerra fue una de las figuras y goleadora con cuatro goles. Estuvo secundada por las talentosas Fiorella Pico, Xiomara Alcívar, Dariana Morán, Josenka Vélez, Rosa Flores, Maritxell Cazares, Evelyn Burgos, entre otras.

Antes de esta conquista, la mejor ubicación fue un tercer lugar en Brasil 2004. Posterior a ello, en Chile 2006 y 2022, Brasil 2008, 2012 y 2015, Colombia 2010, Uruguay 2014, Ecuador 2018 y 2024 y Argentina 2020 no pasaron de la primera fase.

Ecuador jugará en el grupo C

El Mundial sub-20 en Polonia está programado del sábado 5 al domingo 27 de septiembre de este año con 24 selecciones clasificadas que jugarán en Lodz, Bielsko–Biała, Katowice y Sosnowiec en estadios con capacidad entre 11 000 y 18 000 aficionados.

Ecuador competirá en un complejo grupo C junto a Francia, semifinalista en Chile 2008, Canadá 2014 y en 2018 cuando fueron locales. Su boleto lo obtuvieron como subcampeonas del Campeonato Europeo Femenino sub-19 disputado en Polonia.

Corea del Sur fue dos veces campeona de Asia y tercera del mundo en Alemania 2010, la mejor participación de sus ocho presencias, en las que también destaca un séptimo puesto en Japón 2012 y un octavo en Canadá 2014.

Ghana tendrá su octava participación consecutiva desde Alemania 2010. Luego estuvo en Japón 2012, Canadá 2014, Papúa Nueva Guinea 2016, Francia 2018, Costa Rica 2022 y Colombia 2024. Nunca pasaron de la fase de grupos.

Los ecuatorianos tienen gratos recuerdos mundialistas de Polonia porque en 2019 el equipo masculino sub-20 obtuvo el histórico tercer puesto luego de derrotar por 1-0 a Italia con un tanto de Richard Mina, actual jugador de Liga de Quito.

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