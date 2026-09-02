Enner Valencia erra penal en Boca Juniors, pero avanza en Copa Argentina

Enner Valencia jugó su cuarto partido con Boca Juniors y falló una ocasión que pudo costarle a Boca Juniors la eliminación de la Copa Argentina. En los octavos de final frente a Vélez Sarsfield, el tricolor erró un lanzamiento en la tanda de penales, pero los xeneizes vencieron por 4-3 y avanzaron.

El penal errado por Enner Valencia con Boca Juniors

El delantero ecuatoriano aún no consigue hacerse espacio en la oncena titular de Rodolfo Arruabarrena y empezó el partido en el banco de suplentes. Para la segunda mitad, el DT argentino decidió enviarlo al terreno de juego a los 61 minutos.

Después del 0-0 durante el tiempo reglamentario, el clasificado tuvo que definirse mediante penales. Valencia fue el tercer ejecutante de Boca, cuando su equipo tenía la oportunidad de sostener la ventaja conseguida en los primeros remates.

‘Superman’ ejecutó ante Tomás Marchiori, arquero de Vélez que detuvo su disparo. El fallo permitió que el conjunto de Liniers igualara posteriormente la serie 2-2.

Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Leonel Flores y Carlos Palacios sí convirtieron sus respectivos lanzamientos para Boca. La figura se erigió en el arquero de los auriazules, Álvaro Montero, quien atajó los penales de Elías Gómez y Thiago Silvero para sellar el 4-3 y la clasificación. Además, Dilan Godoy falló otro penal para los ‘fortineros’.

Enner Valencia sigue sin anotar con Boca Juniors

Tras cuatro partidos con Boca Juniors, Enner Valencia aún no consigue encontrar las redes con su nuevo equipo. Antes del partido frente a Vélez, el ecuatoriano estuvo presente ante Lanús y Racing, por el torneo Clausura, y ante Deportivo Recoleta, por la Copa Sudamericana.

La sequía de Valencia, sin embargo, viene desde antes de que firmase su contrato con el plantel bonaerense. Su última anotación se llevó hace casi cuatro meses, el 10 de mayo del 2026, cuando este defendía al Pachuca de México. Han pasado 115 días.

Tras aquel tanto, ‘Superman’ disputó dos partidos más con el Pachuca en los que no anotó. Luego, en el Mundial de 2026 junto a la Selección de Ecuador, tampoco logró marcar ni en la fase de grupos ni en los dieciseisavos de final.

¿Qué le espera a Boca Juniors y a Enner Valencia?

El próximo desafío de Enner Valencia con Boca Juniors será en el Torneo Clausura de la Superliga Argentina. El sábado 5 de septiembre visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza a las 14:30.

Después, el reto será en la Copa Sudamericana. El conjunto argentino recibirá a São Paulo el martes 8 de septiembre del 2026, a las 19:30, por la ida de los cuartos de final. Una semana después, el 15 de septiembre, ambos equipos definirán la serie en el estadio Morumbí de Brasil a la misma hora.