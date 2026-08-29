Enner Valencia aún no anota con Boca y lleva casi cuatro meses sin gol

Enner Valencia continúa en busca de su primer gol con Boca Juniors. El delantero ecuatoriano sumó su tercer partido con el conjunto argentino, pero volvió a quedarse sin anotar y prolongó una sequía que ya alcanza los 111 días.

El último partido de Enner Valencia con Boca Juniors

El atacante ingresó a los 61 minutos del triunfo de Boca por 1-0 ante Lanús, este 28 de agosto de 2026, en La Bombonera. Valencia reemplazó a Miguel Merentiel y estuvo en cancha durante la recta final de un compromiso que se resolvió recién en el tiempo adicional.

Tomás Belmonte marcó el único gol a los 90+3, después de una asistencia de Santiago Ascacíbar. El resultado permitió que los ‘xeneizes’ cortaran una seguidilla de tres empates en el Torneo Clausura, aunque ‘Superman’ nuevamente se quedó sin festejar.

¿Cuándo fue el último gol de Enner Valencia?

Para encontrar la última anotación de Valencia hay que remontarse hasta el 10 de mayo de 2026, cuando todavía defendía al Pachuca de México.

El ecuatoriano convirtió de penal en el triunfo por 2-0 sobre Toluca, por la vuelta de los cuartos de final del Clausura mexicano. Aquella anotación ayudó a los ‘tuzos’ a clasificarse a semifinales con un global de 3-0.

Desde entonces han transcurrido 111 días sin que Valencia consiga marcar en un partido oficial.

Después de aquella conquista disputó los dos partidos de semifinales de Pachuca frente a Pumas. Luego llegó el Mundial 2026, donde estuvo presente en los cuatro encuentros de Ecuador ante Costa de Marfil, Curazao, Alemania y México, pero tampoco pudo anotar.

En total, Valencia ya acumula nueve apariciones consecutivas sin goles entre Pachuca, la Selección de Ecuador y Boca Juniors.

Enner Valencia todavía no es titular en Boca Juniors

Valencia firmó con Boca el 9 de agosto y tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Llegó al club después de disputar el Mundial con Ecuador y tras finalizar su etapa en Pachuca, donde había marcado ocho goles en 22 partidos durante su última temporada.

Su estreno con los ‘xeneizes’ llegó el 18 de agosto, en la goleada por 4-0 sobre Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana. Ingresó durante el segundo tiempo en reemplazo de Merentiel y tuvo incluso una oportunidad para estrenarse como goleador, aunque no consiguió concretarla.

Después volvió a entrar desde el banco en el empate 1-1 frente a Racing y repitió la fórmula ante Lanús. Así, suma tres partidos con Boca, todos como suplente, sin goles ni asistencias.

La siguiente oportunidad para romper la sequía llegará el miércoles 2 de septiembre, cuando Boca enfrente nuevamente a Vélez, esta vez por los octavos de final de la Copa Argentina.