Marcelo Gallardo llegará a Ecuador y presentará su primera convocatoria

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo llegará al país este miércoles 16 de septiembre de 2026 para tomar las riendas de la Selección de Ecuador por los siguientes cuatro años. Llegará directamente a Quito para iniciar este nuevo ciclo en su carrera.

Marcelo Gallardo prepara su primera convocatoria

Marcelo Gallardo será el encargado de la Selección de Ecuador para la Copa América 2028 y para las eliminatorias del Mundial que en el 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos y tendrá partidos de inauguración en Uruguay, Argentina y Paraguay.

Gallardo llegará al país sin Matías Biscay, su histórica mano derecha, que en este arranque de ciclo se quedará en el sur del continente, pero existe la opción de volverse a unir al equipo de trabajo en el siguiente año.

Una vez que sea presentado oficialmente ante los medios de comunicación, el ‘Muñeco‘ deberá hacer pública su primera convocatoria con la que enfrentará a Corea del Sur el jueves 24 de este mismo mes en Suwon.

Los primeros citados por el DT argentino se conocerán este fin de semana, manteniendo la base que participó en el Mundial 2026, pero con la ausencia del lesionado Joel Ordóñez y con la duda de si podrá estar Moisés Caicedo, también con problemas físicos.

Luego del encuentro contra Corea del Sur, la Tri se medirá a Japón en Yokohama el jueves 1 de octubre como parte de la programación de la Copa Kirin. El 5, el rival será Nueva Zelanda o Panamá en Tokio.

¿Cómo es el estilo de juego del ‘Muñeco’?

El argentino llega respaldado por una de las trayectorias más exitosas del fútbol sudamericano, tras convertir a River Plate en uno de los equipos más dominantes del continente. Ahora, la gran interrogante es cómo trasladará esa idea futbolística a la Tri.

Más allá de los esquemas tácticos, Gallardo tiene una identidad muy marcada: intensidad, vocación ofensiva, presión, movilidad y capacidad para adaptar el equipo a diferentes escenarios.

Uno de los aspectos que más caracteriza al entrenador argentino es su capacidad para adaptarse a cada rival. Esa capacidad de modificar nombres, posiciones y estructuras sin abandonar su identidad ha sido una de las características de sus equipos.

A lo largo de su carrera ha utilizado distintos esquemas como el 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-3-2, 4-3-1-2, 3-5-2 e incluso líneas de cinco defensores cuando el contexto del partido lo requería.

Por eso, intentar anticipar cómo jugará Ecuador únicamente a partir de una formación puede resultar engañoso. El dibujo cambia, pero los principios suelen mantenerse.

Pretende que sus equipos sean protagonistas, ocupen el campo rival, encuentren espacios para progresar y recuperen rápidamente la pelota después de perderla.

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