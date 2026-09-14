Jefferson Montero se ilusiona con Marcelo Gallardo y ‘está listo para volver’

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo fue anunciado como nuevo DT de la Selección de Ecuador y Jefferson Montero reaccionó ante su llegada. El exfutbolista expuso su entusiasmo ante la llegada del entrenador y sostuvo que tiene “ganas de volver”.

La llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador

La noche del domingo 13 de septiembre del 2026, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció la llegada de Marcelo Gallardo a la Tri. Por medio de un video en las redes sociales de la entidad, su presidente le dio la bienvenida.

El dirigente sostuvo que, ante la exigencia que tiene a día de hoy la Selección de Ecuador, era necesario buscar a alguien que pueda llevar al equipo a dar un salto. Este sostuvo que la escuadra cuenta con la generación, talento, infraestructura y condiciones necesarias para trazar altos objetivos y que el argentino se adapta por su trajín ganador y mentalidad.

“Marcelo Gallardo hizo de la exigencia una manera de entender el fútbol. La obsesión por competir, por mejorar por no conformarse. Por construir equipos que creen, que estén preparados para los grandes momentos, que ganen y al día siguiente vuelvan a pensar en ganar”, agregó.

La reacción de Jefferson Montero tras el anuncio

La mañana del lunes 14 de septiembre del 2026, Jefferson Montero se pronunció por medio de su cuenta de Instagram. Este subió un video en el cual se entrenaba y en el cual decía unas palabras, además de acompañar con un mensaje en la descripción de la publicación.

“Buenas noticias, la Federación anuncia al ‘Muñeco’ Gallardo. Estoy listo, tengo ganas de volver. Ojo, eh. No es broma. Ojo. Buenas noticias, Federación”, manifestó la ‘Turbina’. En el texto, este señaló que el país vuelve a ilusionarse con la llegada del DT.

“Una gran elección para la Selección. Con Gallardo volvemos a soñar. Un técnico de jerarquía, experiencia y mentalidad ganadora. Ahora toca hacer las cosas de la mejor manera, con planificación, respaldo y un proyecto serio”, sostuvo.

Jefferson Montero, un histórico de la Selección de Ecuador

La última experiencia de Jefferson Montero fue en el St. Helens, equipo semiprofesional de la North West Counties Football League, una de las 16 ligas regionales que conforman el noveno nivel del fútbol de Inglaterra. Allí estuvo en el 2025 y colgó los botines. con 36 años.

Montero, sin embargo, tuvo una nutrida carrera a nivel de clubes y llegó a ser mundialista con la Selección de Ecuador. La ‘Turbina’ formó parte del equipo que acudió a la Copa del Mundo de 2014 y estuvo presente en dos Copas América.

Sumó un total de 64 partidos con la Tri, entre los que anotó 10 goles y repartió 10 asistencias.

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