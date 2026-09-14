Marcelo Gallardo llegará a Ecuador sin uno de sus históricos ayudantes

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo llegará al país en las próximas horas para hacerse cargo de la Selección de Ecuador por los siguientes cuatro años. Sin embargo, una de las noticias que trascendió desde Argentina es que no estará acompañado de uno de sus históricos ayudantes.

Marcelo Gallardo se separa de Matías Biscay

Marcelo Gallardo debutó como entrenador en Nacional de Uruguay en 2011. Desde ese momento hasta su segunda etapa en River Plate, cerrada en febrero de 2026, estuvo acompañado por Matías Biscay, quien era catalogado como su mano derecha.

Medios de Argentina mencionaron que la decisión responde a temas familiares, sin ahondar más, aunque también se animaron a indicar que su siguiente paso será el de formar su propio cuerpo técnico para empezar su camino en solitario.

El periodista Germán García Grova detalló que “por el momento, no acompañará” al ‘Muñeco‘ en su primera experiencia como entrenador de un seleccionado nacional, pero que “queda una puerta abierta” para que se una en el camino.

Quien pasará a tomar su lugar es Hernán Buján, también en el equipo de trabajo del DT desde el 2011.

Su etapa como futbolista la vivió entre 1995 y 2010 en River Plate, All Boys, Los Andes, Instituto de Córdoba, Talleres de Córdoba, Huracán, Morelia, León, Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Unión de Santa Fe y Lemos (España).

Gallardo en 2014 mencionó en una entrevista con El Gráfico que Biscay y Buján son sus mejores amigos en el fútbol. Recordó que los conoce desde los 13 años; compartieron en las categorías juveniles y en el primer plantel de River.

“Son mis ayudantes de campo“, dijo en ese momento, a pocos meses de asumir como entrenador principal del equipo ‘Millonario’ y continuar con su exitoso camino que terminó con 14 títulos ganados.

Biscay dirigió tres partidos claves en River

En los 15 años que compartieron el cuerpo técnico, Matías Biscay le tomó la posta a Marcelo Gallardo en 11 partidos en los que se encontraba suspendido, con un saldo de cinco victorias, cinco derrotas y un empate, pero con un tinte especial en tres de ellos.

El primero fue la final de vuelta de la Libertadores de 2015 ante Tigres. En la ida, el ‘Muñeco‘ fue expulsado, por lo que Biscay estuvo en el banco de suplentes en la victoria 3-0 y posterior consagración como campeón.

La historia se repitió en la final de 2018. Gallardo fue sancionado con cuatro partidos por parte de la Conmebol porque en la semifinal de vuelta contra Gremio en Porto Alegre ingresó al vestuario cuando estaba impedido de hacerlo.

Biscay volvió a sentarse en el banco de suplentes como DT principal en las dos finales con su archirrival Boca Juniors. En La Bombonera empataron 2-2 y en el Santiago Bernabéu se impusieron 3-1 para levantar el mítico trofeo.

Aún no hay certezas sobre los integrantes del cuerpo técnico con los que Gallardo iniciará su ciclo en Ecuador, de cara al debut previsto para el próximo jueves 24 de septiembre ante Corea del Sur en Suwon.

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