Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo ya es entrenador de la Selección de Ecuador, pero el acuerdo que abrió una nueva etapa en la Tri tomó varias semanas de negociación. Fuentes internas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) señalaron que entre las condiciones planteadas alrededor de su contratación estuvo la posibilidad de contar de manera permanente con guardias de seguridad privada, uno de los puntos que habría prolongado el cierre del acuerdo.

La contratación fue oficializada este 14 de septiembre de 2026. La FEF eligió a Gallardo para conducir el proceso hacia la Copa América 2028 y el Mundial 2030, después de la salida de Sebastián Beccacece. El argentino afrontará así su primera experiencia como entrenador de una selección nacional y tendrá su estreno ante Corea del Sur, el 24 de septiembre.

Gallardo y Ecuador negociaron condiciones fuera de la cancha

Las conversaciones entre Gallardo y la FEF no se limitaron al proyecto deportivo, la conformación del cuerpo técnico o las condiciones económicas. Fuentes internas de la Federación indicaron que también se discutieron aspectos relacionados con la seguridad y las condiciones de permanencia del entrenador argentino en Ecuador.

Uno de esos pedidos estuvo relacionado con la disponibilidad constante de seguridad privada. Según las fuentes consultadas, el entorno del entrenador habría planteado la necesidad de contar con guardias que acompañaran a Gallardo de manera permanente durante su estancia en el país.

Este punto habría sido uno de los factores que extendieron las conversaciones antes del acuerdo definitivo. La FEF debía resolver las condiciones necesarias para el trabajo del entrenador y su cuerpo técnico, además de los componentes deportivos y económicos propios de la contratación.

La demora incluso se hizo visible fuera de las oficinas de la Federación. El 11 de septiembre, el portal oficial de la FIFA mostró temporalmente a Gallardo como entrenador de la Selección masculina de Ecuador y posteriormente retiró su nombre, cuando la FEF todavía no había anunciado su contratación.

Ese episodio ocurrió cuando las conversaciones continuaban y aumentaban las expectativas alrededor de quién asumiría el siguiente ciclo de la Tri. Tres días después, la Federación confirmó al argentino como nuevo seleccionador.

La negociación terminó y comienza el desafío deportivo

Superadas las conversaciones, el foco cambia ahora hacia el terreno deportivo. Gallardo, de 50 años, llega al combinado ecuatoriano después de construir la mayor parte de su trayectoria como entrenador en River Plate, además de dirigir a Nacional de Uruguay y Al-Ittihad de Arabia Saudita.

Durante su primera etapa con River Plate, el argentino ganó 14 títulos, entre ellos las Copas Libertadores de 2015 y 2018. Su llegada entrega a la Selección de Ecuador un entrenador con experiencia en competiciones internacionales, aunque deberá trasladar ahora su metodología al funcionamiento de una selección, con menos entrenamientos y ventanas reducidas de trabajo.

La contratación también cierra la búsqueda que comenzó después del final del ciclo de Sebastián Beccacece. Ecuador había terminado segundo en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y posteriormente disputó la Copa del Mundo, antes de iniciar la planificación del siguiente proceso.

El nuevo seleccionador contará con una generación que mantiene como referentes a Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez, futbolistas con presencia sostenida en clubes del exterior y experiencia con la Tri.

El horizonte competitivo apunta a la Copa América 2028 y posteriormente a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, pero la primera evaluación llegará mucho antes. La Selección enfrentará a Corea del Sur el 24 de septiembre, en Suwon, en el primer partido de Gallardo al frente de Ecuador.

A partir de ese encuentro comenzarán a conocerse las primeras decisiones del argentino sobre convocatoria, sistema de juego y conformación del equipo para un ciclo que ya tiene como objetivos principales la próxima Copa América y la clasificación mundialista.

Preguntas frecuentes sobre Marcelo Gallardo como entrenador de Ecuador:

❓ ¿Marcelo Gallardo ya es oficialmente entrenador de la Selección de Ecuador? Sí. La FEF oficializó su contratación este 14 de septiembre de 2026.

El argentino, de 50 años, asumirá el proceso de la Tri con la Copa América 2028 y el Mundial 2030 como principales objetivos, después de la salida de Sebastián Beccacece. ❓ ¿Por qué se demoró la contratación de Marcelo Gallardo? Las negociaciones incluyeron aspectos deportivos, económicos y relacionados con su seguridad en Ecuador.

Según fuentes internas de la FEF citadas en la nota, uno de los puntos planteados alrededor de la contratación fue disponer permanentemente de guardias de seguridad privada para Gallardo durante su estancia en el país. Este habría sido uno de los factores que prolongaron las conversaciones. ❓ ¿Es oficial que Gallardo exigió seguridad privada permanente? La información procede de fuentes internas de la Federación, según la nota.

El artículo señala que el entorno del entrenador habría planteado esta condición durante las negociaciones. Por lo tanto, se presenta como información atribuida a fuentes y no como una condición confirmada públicamente por Gallardo o la FEF. ❓ ¿Cuándo debutará Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador? Su primer partido será contra Corea del Sur el 24 de septiembre de 2026.

El encuentro se disputará en Suwon y permitirá observar las primeras decisiones del argentino sobre convocatoria, sistema de juego y conformación del equipo. ❓ ¿Qué experiencia tiene Gallardo antes de asumir la Selección? Su principal trayectoria como entrenador fue en River Plate, donde consiguió 14 títulos durante su primera etapa.

Entre sus logros están las Copas Libertadores de 2015 y 2018. También dirigió a Nacional de Uruguay y Al-Ittihad de Arabia Saudita. Ecuador será su primera experiencia como entrenador de una selección nacional.

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