Marcelo Gallardo se une a los entrenadores más exitosos que dirigieron a Ecuador

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo fue confirmado como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador la noche del domingo 13 de septiembre de 2026. Inmediatamente se instaló el debate sobre si se trata del DT que más éxitos alcanzó antes de dirigir a la Tri.

Marcelo Gallardo, un jugador y DT exitoso

Marcelo Gallardo cimentó su carrera como futbolista entre 1993 y 2011 en equipos como River Plate de Argentina, AS Mónaco y París Saint-Germain de Francia, DC United de Estados Unidos y Nacional de Uruguay.

Fue campeón con River en ocho ocasiones (Libertadores y Supercopa Sudamericana incluidas), tres con Mónaco, dos con Nacional y una con PSG y DC United para completar los 15 trofeos que reposan en su palmarés.

Con la selección de su país ganó la medalla de oro de los Juegos Panamericanos Mar del Plata 1995 al derrotar a México en la tanda de penales. Obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 tras perder contra Nigeria y jugó los mundiales de 1998 y 2002.

En 2011, el mismo año de su retiro, debutó como entrenador en el banquillo del Nacional. Se marchó un año después con el título del Campeonato Uruguayo en su bolsillo, teniendo al experimentado Álvaro Recoba como máximo referente.

En River Plate vivió dos etapas en las que conquistó los trofeos de la Recopa Sudamericana (3), Copa Argentina (3), Supercopa Argentina (3), Libertadores (2), Sudamericana (1), Copa Suruga Bank (1), Liga Profesional (1) y el Trofeo de Campeones (1).

Todos esos pergaminos hacen que sea uno de los entrenadores más exitosos que tomó las riendas del combinado ecuatoriano y, sin dudas, el más mediático en una época en la que las redes sociales amplifican con mayor fuerza lo relacionado con el mundo del fútbol.

Francisco Maturana, un DT brillante y campeón

Francisco Maturana fue entrenador de Ecuador entre 1995 y 1998. Antes de llegar a territorio ecuatoriano, desarrolló su carrera como futbolista entre 1970 y 1983. Se desempeñaba como defensor.

Jugó en Atlético Nacional (1970 a 1980), donde fue campeón de Colombia en 1973 y 1976 con el paraguayo César López Fretes y el argentino Oswaldo Juan Zubeldía como entrenadores; en Atlético Bucaramanga (1981) y Deportes Tolima (1982 y 1983).

Con su selección fue internacional en seis ocasiones: tres encuentros amistosos y tres de las eliminatorias para el Mundial de España 1982, en las que no se clasificó tras empatar en casa con Perú y perder como visitante ante Uruguay y Perú.

Su debut como entrenador se produjo en 1986 con Once Caldas. Ese fue el punto de partida que lo llevó a Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios en su país; Real Valladolid y Atlético de Madrid en España; Al Hilal de Arabia Saudita; Colón y Gimnasia de La Plata de Argentina; y Royal Pari de Bolivia.

Fue campeón de Colombia (América de Cali), de Arabia y de la Recopa de Asia con el Al-Hilal. El título más relevante en clubes fue la Copa Libertadores de 1989 con Nacional, ganada al poderoso Olimpia.

Con su país jugó los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994; las Copa América de Argentina 1987 y Ecuador 1993, en las que logró el tercer puesto, y la de Brasil 1989, en la que fue eliminado en la fase de grupos.

A diferencia de Gallardo, ‘Pacho‘ tuvo un extenso recorrido en selecciones. Antes de su llegada a Ecuador dirigió a Colombia, mientras que en su etapa posterior estuvo al frente de Costa Rica (campeón de la Copa Centroamericana) y Trinidad y Tobago, además de dirigir a Perú y ser asistente en Venezuela.

Juan López Fontana dirigió a Uruguay en el ‘Maracanazo’

Juan López Fontana desarrolló su carrera como entrenador entre 1946 y 1960. En su país estuvo al frente de Central Español, Peñarol y en dos etapas con la selección nacional, con la que alcanzó el título de la Copa del Mundo Brasil 1950.

En Suiza 1954, siguió al mando y logró el cuarto lugar. Esto confirmó que se trataba de un DT con una identificación especial con el torneo más importante de selecciones, que en 1930 también ganó la ‘celeste’.

En nuestro país estuvo entre 1959 y 1960. Durante ese período dirigió seis partidos —con un balance de un triunfo, un empate y cuatro derrotas, según datos de Mi Fútbol Ecuador— repartidos entre el Campeonato Sudamericano disputado en Guayaquil, las eliminatorias a Chile 1962 y un amistoso ante Brasil.

Roque Gastón Máspoli, otro campeón del mundo en Ecuador

Roque Gastón Máspoli fue entrenador de la Tri en la Copa América de 1975. En esa época, la modalidad del torneo no tenía una sede fija como en la actualidad, sino que los partidos se jugaban en distintas ciudades al estilo de las eliminatorias.

Antes de llegar al país, el uruguayo construyó una carrera como arquero entre 1933 y 1955, año en el que se retiró luego de haber defendido los arcos de Nacional, Liverpool, Peñarol y la selección de su país durante 10 años.

Alcanzó 13 títulos en clubes y ganó la Copa del Mundo en el recordado ‘Maracanazo‘ de 1950, con el aditamento de que fue titular y figura en esa memorable jornada que hasta la actualidad sigue vigente pese a que sucedió hace más de 76 años.

Su incidencia con la ‘celeste’ se extendió a Suiza 1954, cuando alcanzó el cuarto lugar, cerrando su etapa en este torneo. En la Copa América de 1945, 1946 y 1955 obtuvo el cuarto lugar, siempre como titular.

A su impresionante carrera como jugador le añadió un capítulo aún más brillante como adiestrador con la obtención de títulos con Peñarol y Defensores Lima de Perú, todo antes de llegar al país.

Un vínculo especial con Ecuador es que 10 trofeos alcanzados con Peñarol los logró con Alberto Spencer como máximo exponente en los torneos uruguayos y de la Libertadores e Intercontinental, en la que derrotaron a River Plate y Real Madrid en 1966.

Esos pergaminos lo posicionan como uno de los DT con carrera más brillante contratados por Ecuador. Aunque en su paso en 1975 quedó en el último puesto del grupo C tras empatar 2-2 ante Paraguay en Guayaquil y perder contra Colombia en Quito y la propia Paraguay en Asunción.

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