La bandera de Ecuador volvió a lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 gracias a Jessica Palacios Dajomes, quien este jueves 21 de agosto se coronó campeona en la división de los 63 kg de levantamiento de pesas.

La menor de las hermanas Palacios Dajomes (Neisi y Angie) se impuso con un total de 222 kg levantados (100 kg en arranque y 122 kg en envión), marca que además le permitió establecer un nuevo récord panamericano juvenil.

Un triunfo con dedicatoria especial para sus hermanas

Tras su victoria, Jessica no ocultó la emoción por el logro conseguido y habló con los medios oficiales del Comité Olímpico Ecuatoriano.

“En cada momento tratamos de superarnos, de mejorar nuestra marca personal y, por supuesto, de competir con nosotras mismas. Teníamos en mente superar nuestra marca y lo hicimos con 3 kg”, comentó.

Visiblemente emocionada, dedicó el triunfo a quienes la han acompañado en su carrera.

“Estoy muy contenta, feliz y orgullosa de mí misma. Esta medalla, primero que nada, es para Dios, y segundo para mis hermanas y mi entrenador. Decirles que las quiero mucho y que son mi motivación”.

Tras romper el récord panamericano juvenil y ganar el ORO en 63 kg, Jessica Palacios Dajomes 🇪🇨 comparte sus primeras palabras desde Asunción 2025. 🏋️‍♀️🔥#TeamEcuador #Asu2025 pic.twitter.com/uldB98R1tf — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) August 21, 2025

Medallas de oro de Ecuador en los Juegos Panamericanos Júnior

Con la victoria de Jessica Palacios Dajomes, Ecuador ya suma seis preseas doradas en esta edición de los Juegos Panamericanos Junior.

Jhonatan Benavides – Judo, categoría -60 kg

– Judo, categoría -60 kg Blanca Rodrigo – Tiro con arco, modalidad compuesto individual femenino

– Tiro con arco, modalidad compuesto individual femenino Nicolás García – Patinaje de velocidad, 5000 m por puntos masculino

– Patinaje de velocidad, 5000 m por puntos masculino Jahaira Manrique – Karate, kumite +68 kg

– Karate, kumite +68 kg Jeremy Peralta – Lucha grecorromana, categoría 67 kg

Ecuador continúa demostrando el crecimiento de sus jóvenes atletas, con un equipo que mantiene la ambición de superar las 53 preseas logradas en la edición anterior de los Juegos Panamericanos Junior.

