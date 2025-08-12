La ecuatoriana Blanca Rodrigo se coronó campeona en la modalidad de arco compuesto individual femenino en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al vencer 146-141 a la mexicana Adriana Castillo este 12 de agosto del 2025.

Este 12 de agosto, Javier Romo y María Emilia Falconí se aseguraron las medallas de bronce en squash.

Las medallas de Ecuador

🥇 Oro

Jhonatan Benavides – Judo, categoría -60 kg

– Judo, categoría -60 kg Blanca Rodrigo – Tiro con arco, modalidad compuesto individual femenino

🥈 Plata

Alfredo Valdivieso – Judo, categoría -73 kg

🥉 Bronce

Laura Vásquez – Judo, categoría -48 kg

– Judo, categoría -48 kg María Emilia Falconí – Squash, individual femenino

– Squash, individual femenino Javier Romo – Sauash, individual masculino

Squash aseguró medalla

María Emilia Falconí y Javier Romo avanzaron a las semifinales de individuales, asegurando medallas de bronce para el país en el squash.

Falconí derrotó a la argentina Candela Bernard por 3-0 y este 12 de agosto del 2025 se enfrentó a la brasileña Laura Da Silva pero fue superada. Con eso aseguró el bronce.

Romo derrotó 3-1 a Santiago Medina de México y este 12 de agosto jugó ante Juan José Torres de

Colombia, pero no logró pasar la final.

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, inaugurados el 9 de agosto, otorgan plazas directas para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y forman parte del camino a Los Ángeles 2028.

Entre los destacados del equipo ecuatoriano figuran los abanderados Pedro Benalcázar (BMX Racing) y Jessica Palacios (pesas), así como las figuras María Sol Naranjo (esgrima), Damary Bravo (pesas) y Danna Martínez (natación), entre otros.

La delegación nacional compite en disciplinas como judo, esgrima, tiro con arco, gimnasia, squash, natación y tenis, entre otras, con el objetivo de superar las 53 medallas logradas en la edición anterior realizada en Colombia.